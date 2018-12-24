Мировые цены на нефть продолжают падать

Стоимость фьючерсов марки Brent на торгах в Лондоне снизилась почти на полтора процента. Сейчас за баррель дают 44.92 доллара. В последний раз нефть этого сорта опускалась ниже уровня 45 долларов за баррель в июле прошлого года. Цена легкой нефти в Нью-Йорке впервые с 13-го июля прошлого года тоже опустилась ниже 45-ти долларов.