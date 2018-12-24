Мировые цены на нефть продолжают падать
Стоимость фьючерсов марки Brent на торгах в Лондоне снизилась почти на полтора процента. Сейчас за баррель дают 44.92 доллара. В последний раз нефть этого сорта опускалась ниже уровня 45 долларов за баррель в июле прошлого года. Цена легкой нефти в Нью-Йорке впервые с 13-го июля прошлого года тоже опустилась ниже 45-ти долларов.
Комментарии14
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kottigr1 24 декабря 2018 | 16:45
Брент - это ведь как раз та нефть к которой привязаны российские поставки.. Ниже 45$. Не густо..
sapiens17 24 декабря 2018 | 16:49
kottigr1: Наверно ошибка. 53 $ ?
pontifig 24 декабря 2018 | 16:54
sapiens17: кажись вы правы. че-то не то. Позавчера была 56
polsan 24 декабря 2018 | 16:59
pontifig: Нефть Brent 53,57 -0,53 -0,98%
b522 24 декабря 2018 | 16:59
sapiens17: Ошибка, не Brent, а сорта WTI.
kottigr1 24 декабря 2018 | 17:09
b522: Добыча нефти WTI составляет около 1 % от общемировой ... Прямого влияния на весь рынок нет, но важен общий тренд..
aspid55 24 декабря 2018 | 17:07
kottigr1: Российская Уралс на 3-5 долларов дешевле Брент. Более низкое качество. Сернистая.
kottigr1 24 декабря 2018 | 17:14
aspid55: Цены на три из пяти российских экспортных марок, Urals, Siberian Light и REBCO, рассчитываются исходя из цен на Брент.
aspid55 24 декабря 2018 | 17:23
kottigr1: Российская нефть котируется на торговой бирже Нью-Йорка под аббревиатурой REBCO, что означает «российская экспортная нефтяная смесь». Она ровно ничем не отличается пока от той, которая известна как URALS и баррель которой всегда оценивается на сколько-то долларов дешевле, чем баррель более чистой Brent, нефти Северного моря.
Само название URALS используется и трейдерами, и нефтяными компаниями с 70-ых годов прошлого века, хотя официальное название экспортируемой из СССР нефти было иным – SEBCO, то есть «советская экспортная нефтяная смесь», напоминает главный редактор московского офиса британского агентства Argus Media Group Олег Кирсанов. «Когда СССР исчез с карты мира, в официальном названии слово «советская» заменили на «российская». Хотя по составу и качеству эта смесь никак не изменилась». В официальных контрактах она давно именуется REBCO, но между собой компании и торговцы по-прежнему называют ее URALS.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:47
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oneoretwo 24 декабря 2018 | 16:52
...все хорошо, что плешивому серпомПо...
sapiens17 24 декабря 2018 | 16:52
Сейчас цены на бензин рухнут!
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yralez 24 декабря 2018 | 17:00
Значит, вырастет доллар.
Значит вырастет состояние у Озера.
zkotor 24 декабря 2018 | 17:38
Пусть в ноль падает, скорее эта банда подворотная обгадится, может тогда у терпил мозги хоть чуточку включатся