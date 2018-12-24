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16:32, 24 декабря 2018

Правящая в Израиле коалиция приняла решение самораспуститься

Досрочные выборы в Кнессет планируются на 9 апреля. По итогам парламентских выборов в Израиле будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Комментарии

9

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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:47


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kuchumka 24 декабря 2018 | 16:48

А почему на Эхе не пишут про выборы например в Зимбабве или в Гондурасе? Кому интересно в России что там происхолит в каком то Израиле и каким он боком к нам?

yuri12 24 декабря 2018 | 16:54

kuchumka: А о чём писать? Вас ведь интересует только Украина, Израиль и Америка. Не про РФ же писать, и так все знают, что в России везде прорыв.

kuchumka 24 декабря 2018 | 17:12

yuri12: меня лично интересует в большей степени то что происходит в России, но уж что там происходит фиг знает где-в Израиле меня уж точно не интересует.

prostotak123 24 декабря 2018 | 16:52

Я рад за них. Мне что с этого? Даже если они там совершат массовый побег в ХАМАС...После самороспуска...

timwlad94 24 декабря 2018 | 17:01

Правящая в Израиле коалиция приняла решение самораспуститься
Досрочные выборы в Кнессет планируются на 9 апреля. По итогам парламентских выборов в Израиле будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.
---------
Наставник в политики Украины самораспустились в связи с коррупционными скандалами и неспособностью принимать решения и законы необходимые для спасения страны.
Вся управленческая система Израиля абсолютно не дееспособна.
Может тоже самое посоветуют и Украине самораспуститься по примеру Израиля, который своими наставлениями создал точно такой же политический экономический коллапс на Украине.
Мдааа,а ищё говорили, что в Библии не верно отображено то, что в Иудейской религии только генетические дебилы.
В Иудейской религии могут быть только генетические дебилы не способные к образованию.
Вот и на Украине такие же.
Этож сколько дебилов иудеев проникло в политику и управление на волне либерализма, что опять и снова как и три тысячи лет назад Израиль полностью деградировал до распада как и Украина.

Та же проблема в США,Англии,Евросоюзе и России.
Так что опять развал как в 1990тых или сталинизм для очищения системы от алчных дебилов.

shai13 24 декабря 2018 | 17:31

timwlad94: Если на ЭМ провести голосование, то не менее 90% проголосуют за то, что генетический дебил - это ты.

timwlad94 24 декабря 2018 | 17:41

shai13: Если на ЭМ провести голосование, то не менее 90% проголосуют за то, что генетический дебил - это ты.
------------
И я об этом же сейчас пишу первому каналу на передачу время покажет, самоистребление будет происходить до тех пор пока демократическим большинством не станут способные создавать ресурс содержания.
Так что все решает какая демократия во власти. Не вожди, а именно демократическая власть законодательной исполнительной власти.
Все признают, что демократическая власть дебилов.
И это означает скорый переход к боевым действиям в попытке порабощать других чтобы иметь ресурс содержания и кормления.
Или вы отрицаете ,что сейчас власть большинства это дебилы?!

yakuzya 24 декабря 2018 | 17:07

Уходят чтобы остаться

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