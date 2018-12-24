"Следственный изолятор «Бутырка» может быть преобразован в досуговый центр"

Как сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, такой вариант рассматривается. При этом депутат подчеркнул, что о сносе «Бутырки» и застройке ее территории речи не идет.

Недавно было объявлено, что московские СИЗО «Бутырка» и «Пресня» перейдут на баланс мэрии Москвы. Вместо них постоят новые следственные изоляторы.