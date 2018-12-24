Следственный изолятор «Бутырка» может быть преобразован в досуговый центр
Как сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, такой вариант рассматривается. При этом депутат подчеркнул, что о сносе «Бутырки» и застройке ее территории речи не идет.
Недавно было объявлено, что московские СИЗО «Бутырка» и «Пресня» перейдут на баланс мэрии Москвы. Вместо них постоят новые следственные изоляторы.
Комментарии7
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zloy_sok 24 декабря 2018 | 16:40
Ну так он и раньше им был)
danko1 24 декабря 2018 | 16:42
zloy_sok: А почему не сразу на кладбище досуговые центры организовывать?
Если маразм, так полный.
И еще Петропаловских казематах надо рестораны открыть с отдельными кабинетами.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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delovoy_podolsk 24 декабря 2018 | 16:50
Бутырка, Таганка, Лебедя, Матросская тишина... - легендарные местечки Москвы. Жаль расставаться. Плакать будем. Это же исторические места Родины-матери. Сколько через них прошло, сколько крови и слёз там пролито! Сколько людей там мучилось. На этих местах надо монастыри ставить, часовни, храмы, а они "Развлекательный центр". Цинично, но оригинально!
cipherman2 24 декабря 2018 | 16:56
Зачёт
vadimp 24 декабря 2018 | 17:07
"Следственный изолятор «Бутырка» может быть преобразован в досуговый центр"
Типа на месте пытошных цырк?
m_anuchin 24 декабря 2018 | 17:23
Интересно и смешно - тюрьма превращается в досуговый центр!..