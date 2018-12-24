СФ предлагает ограничить содержания обвиняемого под стражей во время следствия одним годом
Как заявила спикер Валентины Матвиенко, в верхней палате парламента подготовлен соответствующий законопроект. «Или признаёте невиновным, или продолжаете следствие, но не держите за решеткой», — пояснила Матвиенко. По ее мнению, длительное содержание под стражей часто используется следствием, чтобы оказывать психологическое давление.
Комментарии5
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:48
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yralez 24 декабря 2018 | 16:57
Можно одним, можно 10......отвечать то все равно силовичьё не будет.
А выгоду отовсюду извлекут.
edyatel 24 декабря 2018 | 17:29
yralez: Вообще непонятно что можно расследовать так долго...
Раньше 2-х месяцев хватало, а ещё раньше и двух дней чтобы расстрелять.
Придумали себе кормушку на целый год.
Если вор, то сразу ясно что вор, а тем более если убийца или враг народа.
Врага народа вообще можно выявить за один допрос, задав ему пару критических вопросов.
vadimp 24 декабря 2018 | 17:01
"... используется следствием, чтобы оказывать психологическое давление."
Угу, а один год приравненый к двум в местах лишения свободы - то не давление?
Хотя и хоть что-то - с паршивой овцы ...
protoukrop 24 декабря 2018 | 17:23
Сейчас и так, содержать под стражей свыше одного года, до полутора, можно только в исключительных случаях по тяжким преступлениям. А по факту все по тяжким статьям сидят под следствием не менее полутора лет и никто эту исключительность не контролирует.