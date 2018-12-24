Суд отправил под арест зам.главы комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты

Как передает «Интерфакс», Валерий Чернышов обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он привлек 100 миллионов рублей пайщиков на реконструкцию и надстройку 5-этажек, хотя ряд домов не подлежал восстановлению. Сам Чернышов вины не признаёт .