Суд отправил под арест зам.главы комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты
Как передает «Интерфакс», Валерий Чернышов обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он привлек 100 миллионов рублей пайщиков на реконструкцию и надстройку 5-этажек, хотя ряд домов не подлежал восстановлению. Сам Чернышов вины не признаёт .
Комментарии1
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:48
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