Бывший следователь Игорь Степанов проиграл иск к главе ФСБ Александру Бортникову и «Российской газете»

Как пишет «КоммерсантЪ», поводом к иску стало интервью, в котором Бортников назвал «перегибами на местах» репрессии в СССР. После этого правозащитники и академики РАН обвинили главу ФСБ в оправдании сталинских репрессий. Степанов просил суд обязать «Российскую газету» опубликовать его мнение о массовых расстрелах в том же объеме и на тех же страницах, что и интервью Бортникова. Интервью директора ФСБ вышло год назад.