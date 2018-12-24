Бывший следователь Игорь Степанов проиграл иск к главе ФСБ Александру Бортникову и «Российской газете»
Как пишет «КоммерсантЪ», поводом к иску стало интервью, в котором Бортников назвал «перегибами на местах» репрессии в СССР. После этого правозащитники и академики РАН обвинили главу ФСБ в оправдании сталинских репрессий. Степанов просил суд обязать «Российскую газету» опубликовать его мнение о массовых расстрелах в том же объеме и на тех же страницах, что и интервью Бортникова. Интервью директора ФСБ вышло год назад.
Комментарии11
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ansh 24 декабря 2018 | 16:38
Тут вот какое дело. Что касаемо эпохи Большого Террора.
Бортников про "перегибы на местах" дураком прикинулся.
Тройки НКВД, Двойка, … а также расстрельные списки, альбомный порядок,... не на месте придуманы были, а централизованно.
Лимиты на убой и посадки утверждались не на местах, а в Москве. На самом "верху".
Хотя бы Приказ НКВД СССР №00447 от 30.07.1937 года дурилка картонная читала?
Или некогда?
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:49
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zapadnay 24 декабря 2018 | 16:55
ansh:
Ещё удивляемся?
sir_sart 24 декабря 2018 | 16:41
Это не тот бывший, который подавал в суд на Медведева и Собянина.
Все эти старички такие неугомонные.
remych 24 декабря 2018 | 16:42
А вообще за все отвечает человек, создавший систему, при которой перегибы исчисляются миллионами.
rash 24 декабря 2018 | 16:45
Ещё бы, это ж герой, он сотнями терракты предотвращал, правда судов при этом видно не было, но это только в помощь победе в суде. Он же провозгласил себя прямым наследником убийц российского народа, а их надо обелять, да только чёрного кобеля ...
bmrt 24 декабря 2018 | 16:46
А кто бы сомневался!
Некто Бортников адепт и цепной пёс путинского режима.
..тьфу...
ansh 24 декабря 2018 | 16:55
bmrt: А вместе они продолжатели славных дел Ленина, Сталина, Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова, Берии, Меркулова, Абакумова...
kablukov 24 декабря 2018 | 16:53
Гражданин Бортников, расстрельные полигоны Бутово и Коммунарка - это и есть ваши перегибы на местах?
bozhezaryahrani 24 декабря 2018 | 17:12
Наивно ожидать иного в стране, где чекисты процветают, становятся миллиардерами, президентами, а жертвы забыты (один раз в год у соловецкого камня - это не память, где иски по раскрытию чекистских архивов о репрессиях, где иски о материальной компенсации реабилитированным и их потомкам, да и потомки, большей частью, ладно, если трусы, а то и подлецы, ностальгирующие по "могучему и нерушимому", построенному на истлевших костях и замученных душах своих предков).
bozhezaryahrani 24 декабря 2018 | 17:15
Кто виноват? Зеркало?