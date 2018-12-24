Депутат Кашин назвал иск экс-следователя к главе ФСБ за высказывание о сталинских репрессиях «попыткой попиариться»

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин. «Бывшему следователю, видимо, захотелось попиариться на старости лет.

Глава ФСб обладает несравнимо большей информацией, чем бывший следователь, с ним нечего спорить», — сказал он.

Савеловский суд Москвы отклонил иск бывшего следователя Генпрокуратуры к главе ФСБ. Поводом для иска стало интервью Александра Бортникова «Российской газете», в котором он объяснил сталинские репрессии «перегибами на местах». По мнению бывшего следователя, своими заявлениями глава ФСБ пытался оправдать органы НКВД и переложить ответственность на конкретных исполнителей.