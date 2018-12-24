Депутат Кашин назвал иск экс-следователя к главе ФСБ за высказывание о сталинских репрессиях «попыткой попиариться»
Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин. «Бывшему следователю, видимо, захотелось попиариться на старости лет.
Глава ФСб обладает несравнимо большей информацией, чем бывший следователь, с ним нечего спорить», — сказал он.
Савеловский суд Москвы отклонил иск бывшего следователя Генпрокуратуры к главе ФСБ. Поводом для иска стало интервью Александра Бортникова «Российской газете», в котором он объяснил сталинские репрессии «перегибами на местах». По мнению бывшего следователя, своими заявлениями глава ФСБ пытался оправдать органы НКВД и переложить ответственность на конкретных исполнителей.
Комментарии2
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gregor 24 декабря 2018 | 16:26
Депутат Кашин назвал иск экс-следователя к главе ФСБ за высказывание о сталинских репрессиях «попыткой попиариться»
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Депутат от КПСС Кашин прав .
Вот и Ягода и Ежов ,и Берия не виноваты , это всё перегибы на местах .
А Сталин вообще ничего не знал опытках и расстрелах .
И Путин ничего не знает , это на местах перегибы .
С этим согласны и 86 % теперешнего ...... телевизионного электората .
Поэтому и нет в России ,ни дорог ни друзей .
Перегибы на местах есть ,а дорог и друзей нет .
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:49
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