Компания Google согласилась заплатить Роскомнадзору штраф в 500 тысяч рублей

Он был наложен Роскомнадзором за неисполнение закона об удалении ссылок на ресурсы с противоправной информацией. В интервью агентству РИА Новости в пресс-службе компании сказали, что штраф будет выплачен, но когда – не уточнили. Удалять ссылки на заблокированные ресурсы поисковики обязывает закон, который был принят в 2017-ом году. Документ также запрещает в России анонимайзеры и средства обхода блокировок.