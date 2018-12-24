Компания Google согласилась заплатить Роскомнадзору штраф в 500 тысяч рублей
Он был наложен Роскомнадзором за неисполнение закона об удалении ссылок на ресурсы с противоправной информацией. В интервью агентству РИА Новости в пресс-службе компании сказали, что штраф будет выплачен, но когда – не уточнили. Удалять ссылки на заблокированные ресурсы поисковики обязывает закон, который был принят в 2017-ом году. Документ также запрещает в России анонимайзеры и средства обхода блокировок.
Комментарии1
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.