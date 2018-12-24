Ходорковский: Евгения Пригожина необходимо допросить в связи с расследованием дела о погибших журналистах в ЦАР
Так считает миллиардер Михаил Ходорковский. В интервью «Медузе» он сказал, что для этого есть основания, но сами причины не назвал. Ходорковский добавил, что расследователи опубликуют новые сведения о трагедии в ЦАР в начале следующего года.
Комментарии2
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:10
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alextheterrible 24 декабря 2018 | 16:12
Сколько веревочка не вейся, а конец будет.