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16:02, 24 декабря 2018

Глава Брянской области осудил мэра Клинцов, отправившего свою дочь в Турцию в рамках благотворительной поездки

фото: klintsy.info

В числе 50 человек, отправившихся заграницу, оказалось 10 детей местных чиновников. Чиновники должны делать свою работу добросовестно и быть примером для всех окружающих, а глава города Клинцы поступил некорректно – сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. При этом он добавил, что сама поездка детей в турецкий Демре была рабочей. Официальная делегация от Клинцов участвовала в торжестве, посвященном присвоению одной из улиц имени дипломата Андрея Карлова, убитого в Турции в позапрошлом году.
За чиновников вступилась президент фонда, организовавшего поездку, вдова российского посла Марина Карлова. Она отметила, что все затраты на себя взяла турецкая сторона, и администрацию города попросили выбрать 50 юнармейцев и участников общественной жизни города. Дети чиновников – тоже дети – и не должны лишаться чего-то из-за того, что их родители работают в администрации – сказала Карлова.
Поездка была организована еще в марте, однако об участии в ней детей чиновников стало известно лишь недавно – об этом рассказало местное издание «Клинцы.Инфо». Глава Клинцов Олег Шкуратов в прошлом году задекларировал доход более 65 миллионов рублей.

Комментарии

2

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danko1 24 декабря 2018 | 16:08

А откуда у этого мэра только официальный доход в 66 млн. руб. этому губернатору не интересно?

vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:11


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