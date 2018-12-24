Глава Брянской области осудил мэра Клинцов, отправившего свою дочь в Турцию в рамках благотворительной поездки

В числе 50 человек, отправившихся заграницу, оказалось 10 детей местных чиновников. Чиновники должны делать свою работу добросовестно и быть примером для всех окружающих, а глава города Клинцы поступил некорректно – сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. При этом он добавил, что сама поездка детей в турецкий Демре была рабочей. Официальная делегация от Клинцов участвовала в торжестве, посвященном присвоению одной из улиц имени дипломата Андрея Карлова, убитого в Турции в позапрошлом году.

За чиновников вступилась президент фонда, организовавшего поездку, вдова российского посла Марина Карлова. Она отметила, что все затраты на себя взяла турецкая сторона, и администрацию города попросили выбрать 50 юнармейцев и участников общественной жизни города. Дети чиновников – тоже дети – и не должны лишаться чего-то из-за того, что их родители работают в администрации – сказала Карлова.

Поездка была организована еще в марте, однако об участии в ней детей чиновников стало известно лишь недавно – об этом рассказало местное издание «Клинцы.Инфо». Глава Клинцов Олег Шкуратов в прошлом году задекларировал доход более 65 миллионов рублей.