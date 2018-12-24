Сменилось руководство Росстата
Новым главой ведомства стал Павел Малков, возглавлявший до этого департамент госуправления в министерстве Минэкономразвития. Александр Суринов, который руководил Росстатом с 2009-го года, освобожден от должности «по его просьбе». Так утверждается на сайте правительства.
Комментарии2
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danko1 24 декабря 2018 | 16:10
Видно, что врал по мнению правительства не так, как много было надо.
Следующий будет врать в космических масштабах.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:11
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