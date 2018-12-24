Сменилось руководство Росстата

Новым главой ведомства стал Павел Малков, возглавлявший до этого департамент госуправления в министерстве Минэкономразвития. Александр Суринов, который руководил Росстатом с 2009-го года, освобожден от должности «по его просьбе». Так утверждается на сайте правительства.