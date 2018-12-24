Савеловский суд Москвы отклонил иск к директору ФСБ Александру Бортникову из-за его интервью «Российской газете»
Он назвал массовые расстрелы во времена Большого террора «перегибами на местах». С мнением главы спецслужбы не согласился бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов. По его мнению, Бортников пытался оправдать органы НКВД и переложить ответственность за расстрелы на конкретных исполнителей. В своем иске Степанов отметил, что если все было так, как говорит глава ФСБ, то чекисты «перегнули на местах миллионы раз». В суде экс-следователь представил документы о своих репрессированных родственниках – не менее 20 из них были арестованы, а затем сосланы или расстреляны. Он требовал опубликовать его мнение в том же объеме и на тех же страницах, что и интервью с Бортниковым, а также опровергнуть или доказать его слова. Напомню, материал с заголовком «ФСБ расставляет акценты» вышел в декабре прошлого года на трех полосах «Российской газеты», в том числе на первой. Публикация вызвала критику со стороны правозащитников и историков. Представители редакции пояснили в суде, что это личное мнение Бортникова об определенных аспектах истории России в XX веке. Степанов собирается подать апелляцию на решение суда.
Комментарии7
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:03
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kreamssdick 24 декабря 2018 | 16:05
А кончить как Берия он не желает?
ansh 24 декабря 2018 | 16:11
kreamssdick: Да лучше тогда как Ежов, прося на следствии, только не бейте.
ansh 24 декабря 2018 | 16:08
Бортников про "перегибы на местах" дураком прикинулся.
Тройки НКВД, Двойка, ОСО, Колегия ОГПУ, а также расстрельные списки, альбомный порядок,... не на месте придуманы были, а централизованно.
Лимиты на убой и посадки утверждались не на местах, а в Москве. На самом "верху".
sim202_ 24 декабря 2018 | 16:10
Россия - "Социальное государство".
Ещё вопросы есть ???
satttana_perrrrkele 24 декабря 2018 | 16:11
Вопрос: этот сталинист-путинист (хай иль Вова!!) давал интервью как простая бомжатина, которую отловили на улице или как чинуша силового ведомства?
Если был представлин как чиновник и делился своим чинодральным "мнением" - то это "официальное" мнение.
А если признается, что больной на голову, параноик (и справка есть) - то по приколу. Тогда засудить журнашлюх из "Российской газеты", за то, что сначала мучали психического, а потом еще и фейк-ньюс залабали
dimavosko 24 декабря 2018 | 16:11
Ничего удивительного.
Нынешняя ФСБ - прямая наследница ЧК, НКВД и ГПУ.
Судя по всему, они уже перестали и скрывать это, стесняться.
Есть, правда, неувязочка: преступления сталинизма покамест официально осуждены. Но это вопрос времени. Думаю, в наступающем году чекисты это исправят.
Всех с наступающим!