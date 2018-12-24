Савеловский суд Москвы отклонил иск к директору ФСБ Александру Бортникову из-за его интервью «Российской газете»

Он назвал массовые расстрелы во времена Большого террора «перегибами на местах». С мнением главы спецслужбы не согласился бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов. По его мнению, Бортников пытался оправдать органы НКВД и переложить ответственность за расстрелы на конкретных исполнителей. В своем иске Степанов отметил, что если все было так, как говорит глава ФСБ, то чекисты «перегнули на местах миллионы раз». В суде экс-следователь представил документы о своих репрессированных родственниках – не менее 20 из них были арестованы, а затем сосланы или расстреляны. Он требовал опубликовать его мнение в том же объеме и на тех же страницах, что и интервью с Бортниковым, а также опровергнуть или доказать его слова. Напомню, материал с заголовком «ФСБ расставляет акценты» вышел в декабре прошлого года на трех полосах «Российской газеты», в том числе на первой. Публикация вызвала критику со стороны правозащитников и историков. Представители редакции пояснили в суде, что это личное мнение Бортникова об определенных аспектах истории России в XX веке. Степанов собирается подать апелляцию на решение суда.