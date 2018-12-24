На Международной космической станции проведут операцию по утилизации мусора

По данным источников агентства РИА Новости, в частности будут сброшены 2,5 тонны старых аккумуляторных батарей. Их не удалось заменить вовремя из-за аварии корабля Союз в октябре. До сих пор самой крупной партией груза, которую выбрасывали со станции, был бак с аммиаком массой 640 килограммов.