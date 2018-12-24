На Международной космической станции проведут операцию по утилизации мусора
По данным источников агентства РИА Новости, в частности будут сброшены 2,5 тонны старых аккумуляторных батарей. Их не удалось заменить вовремя из-за аварии корабля Союз в октябре. До сих пор самой крупной партией груза, которую выбрасывали со станции, был бак с аммиаком массой 640 килограммов.
Комментарии5
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kindman_a 24 декабря 2018 | 15:43
Сжигать будут - по-российски? :-)))
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 15:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
aspid55 24 декабря 2018 | 16:00
kindman_a: И все, и концы в воду. То есть в космос.
А кто сверлил дырку так и не установили.
демоны !!!!!
neyexo 24 декабря 2018 | 16:02
aspid55:
Это подтверждает слухи о том, что нужно было что-то утилизировать. Что - неважно, но все вовремя.
kisa2000 24 декабря 2018 | 16:05
утилизация мусора- отличная идея. Хорошо бы весь мусор из России утилизировать и Кремль пропылесосить.