МВД предлагает ввести ответственность за превышение скорости на 10 километров в час

В эфире радиостанции «Милицейская волна» глава ГИБДД Михаил Черников признал, что у этой идеи есть много противников и сторонников. Сейчас ответственность предусмотрена при превышении скорости на 20 километров в час. По словам Черникова, перед тем, как принимать решение об изменениях, необходимо нормативно прописать стандарты движения по дорогам и выбрать оптимальный скоростной режим.