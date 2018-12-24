МВД предлагает ввести ответственность за превышение скорости на 10 километров в час
В эфире радиостанции «Милицейская волна» глава ГИБДД Михаил Черников признал, что у этой идеи есть много противников и сторонников. Сейчас ответственность предусмотрена при превышении скорости на 20 километров в час. По словам Черникова, перед тем, как принимать решение об изменениях, необходимо нормативно прописать стандарты движения по дорогам и выбрать оптимальный скоростной режим.
Комментарии17
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cromwel 24 декабря 2018 | 15:43
потом ведут нулевой порог превышения. . А потом буду штрафовать за то что ни разу не превысил скорость.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 15:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gordy 24 декабря 2018 | 16:10
Если там кого интересует безопасность, то правильнее снизить ограничение скорости (к примеру, 60 поменять на 50 км./ч.), оставив для наказания превышение её на 20 км.ч.: так будет вернее?
tv_victim 24 декабря 2018 | 15:48
cromwel: ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Не нарушая правила движения ты лезешь в карман инспектору!
polsan 24 декабря 2018 | 15:50
cromwel: кстати так в очень многих странах Европы, а может даже и во всех!
От превышения скорости отнимают 3% - tolerancе и дальше платишь. Платят и за превышение скорости и на 3 км в час.
sergeev67 24 декабря 2018 | 15:57
polsan: Вопрос, сколько платят? Где-то может это чисто формальная сумма. А у нас так, как с парковками, сразу по верхнему пределу. Что аж дух захватывало от количества нулей. В стране денег мало. Нефть дешевеет. Пора баранов на дорогах стричь.
polsan 24 декабря 2018 | 16:10
sergeev67: Штрафы за нарушение правил дорожного движения разные в европейских странах, но очень дорого дорогие. Формальных сумм, поверьте там нет!
https://fishki.net/auto/2444464-kakie-shtrafy-za-narushenie-pdd-v-stranah-evropy.html
https://www.bussgeldinfo.org/bussgeldkatalog/geschwindigkeit/
sergeev67 24 декабря 2018 | 15:55
cromwel: Если 0 промилле вводили, то почему бы и здесь не пойти по этому же пути?
Ну и штраф сразу побольше. Чтобы два раза к вопросу не возвращаться.
kuchumka 24 декабря 2018 | 15:45
Введите пожалуйста штраф тысяч в пятьдесят для тех кто балаболит за рулем по телефону ибо задобали.
sergeev67 24 декабря 2018 | 15:59
kuchumka: Введите пожалуйста штраф тысяч в пятьдесят для тех кто балаболит за рулем по телефону ибо задобали.
Их выявлять сложно. Тут нужно что-то такое, чтобы каждого водителя или через одного, по крайней мере, можно было штрафовать раз в неделю.
fueaqui 24 декабря 2018 | 15:45
Надо за любое превышение (за пределами погрешности приборов) ввести. Принцип, когда чуть-чуть нарушать правила "можно" приводит к общей деградации правового сознания - в умах людей становится можно нарушать и в других случаях - правила, нормативы, законы (тоже, разумеется лишь "чуть-чуть"). Чуть-чуть недоложил действующего вещества в лекарство, чуть-чуть украл, чуть-чуть подпорченный ингредиент в продукте, чуть-чуть ядовитая игрушка...
tv_victim 24 декабря 2018 | 15:51
fueaqui: Вернись в палату, дефективный! Не запуская болезнь, пара уколов пока что может вывести тебя из состояния параноидального бреда, урод!
sergeev67 24 декабря 2018 | 16:01
fueaqui: А что делать, когда уже ситуация приведена к полной деградации сознания власти? Они то в любом случае могут делать что хотят. Потому что и есть Закон!
Ну а для остальных, конечно. Можно даже погрешность приборов не учитывать. В конце концов, это проблемы водителя. Надо приборами без погрешностей пользоваться или пусть он сам дает поправку на погрешность.
kuchumka 24 декабря 2018 | 16:02
fueaqui: такую ерунду мог написать только человек далекий от авто
tv_victim 24 декабря 2018 | 15:45
Как мило это паскудство смотрится на фоне обещанного моратория на изменение ПДД!
putin_itogy 24 декабря 2018 | 15:54
Моя воля, я бы вообще установил погрешность - "0" км/ч.
Ну невозможно же так ездить как ездите вы, расеянские камикадзе!..
Смерть - в скорости!
И ещё:
Тише едешь по Москве - меньше пробок будет!
Вы этому не верите, оно и понятно, дауны ПДД..
dennik 24 декабря 2018 | 15:59
Кормовая база уменьшается ...