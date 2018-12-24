Самые высокие показатели закредитованности населения в России оказались в Калмыкии и Адыгее
Соответственно, 83 и 69 процентов. В пятерку вошли также Чувашия, Курганская область и Тува. Это выяснилось в ходе исследования агентства РИА Рейтинг. Самый низкий уровень закредитованности – в Крыму и Севастополе (около 11%). Эксперты объясняют это тем, что там жители еще не успели набрать кредитов с 2014-ого года. Также на полуострове не работают многие крупные банки.
Комментарии5
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neyexo 24 декабря 2018 | 15:47
Некоторые даром получают, другие - в кредит
danko1 24 декабря 2018 | 15:47
В самых бедных регионах население кредиты на продукты и ЖКХ берет.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 15:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
delovoy_podolsk 24 декабря 2018 | 16:03
ОНИ нам сообщают... Да, мы и так знаем, что в стране кредитное рабство и оно намного сильнее и страшнее, чем крепостное право или советское бесправие, а уж с положением рабов в Древнем Мире не сравнить, если не судить, конечно, о нём по советским учебникам, в которых положение рабов Египта и Рима иначе, как с плетью по спине не описывали. А в совдепии сгущали краски сознательно, как и угрозу, якобы, исходящую от германских войск превратить славян в рабов. Иначе советские люди невзначай сравнили бы своё положение и поняли, что их настоящий враг и угнетатель притаился в Кремле, а не где-нибудь.
aspid55 24 декабря 2018 | 16:08
Во как, живут люди и ни в чем себе не отказывают.
Как захотят еще один Бентли купить или буханку хлеба, то сразу бегут в банк и берут в кредит.
Банки дают, почему не дать, если людям нужно.
О том что нужно отдавать не думает никто, не берущие, ни банки.
Просто люди с широкой русской душой.
А в Крыму прижимистые хохлы еще остались. Но ничего и из них эту прижимистую душу вытрясут.