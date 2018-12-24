Самые высокие показатели закредитованности населения в России оказались в Калмыкии и Адыгее

Соответственно, 83 и 69 процентов. В пятерку вошли также Чувашия, Курганская область и Тува. Это выяснилось в ходе исследования агентства РИА Рейтинг. Самый низкий уровень закредитованности – в Крыму и Севастополе (около 11%). Эксперты объясняют это тем, что там жители еще не успели набрать кредитов с 2014-ого года. Также на полуострове не работают многие крупные банки.