Строительство Керченского моста и повышение пенсионного возраста – главные события года, выяснил Левада-центр
Это выяснилось в результате опроса Левада-центра, — рассказала социолог Карина Пипия.
По словам Пипии, в списке также присутствуют события на Украине, несмотря на общее снижение интереса к соседней стране.
Комментарии4
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tv_victim 24 декабря 2018 | 15:43
И причем второе - прямое следствие первого.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 15:49
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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valeromm 24 декабря 2018 | 15:54
tv_victim:
ну если так, то ладно. Можно и до 80 лет поднять пенсионный возраст, а то и вовсе отменить пенсии (как в Китае)
kreamssdick 24 декабря 2018 | 15:56
При том, что мостом по прямому назначению пользуется не более 8 миллионов человек, альтруизм остальных поражает