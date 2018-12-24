Кремль рекомендует регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах
Они будут реагировать на жалобы жителей, а также взаимодействовать с местными блогерами и продвигать в интернете региональную повестку. Прежде всего, наладить такую работу, — пишут РБК, — должны регионы, где в следующем году пройдут выборы.
Комментарии3
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 15:49
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
anemon 24 декабря 2018 | 15:52
О, сколько местных стукачей трудоустроят!
dimadima32 24 декабря 2018 | 16:06
короче по филиалу пригожинских в каждом субъекте надо сделать