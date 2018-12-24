Компания Google согласилась заплатить Роскомнадзору штраф в 500 тысяч рублей
Он был наложен Роскомнадзором за неисполнение закона об удалении ссылок на ресурсы с противоправной информацией. В интервью агентству РИА Новости в пресс-службе компании сказали, что штраф будет выплачен, но когда – не уточнили. Удалять ссылки на заблокированные ресурсы поисковики обязывает закон, который был принят в 2017-ом году. Документ также запрещает в России анонимайзеры и средства обхода блокировок.
Комментарии7
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x_signal 24 декабря 2018 | 15:37
Для гугла 500 тысяч - это как 3 копейки.
roman_i_olga 24 декабря 2018 | 15:49
x_signal: а слово ...йло это противоправная инфа ??
edyunia 24 декабря 2018 | 16:08
roman_i_olga: \\...йло это противоправная инфа ??\\
Вы имеете ввиду Путин?
luger_max_otto 24 декабря 2018 | 15:50
Видимо, гугль решил, что сумма невелика, а троллинг и паблисити куда полезней.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 15:50
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
dmitri_m 24 декабря 2018 | 15:50
x_signal: Капитал сотрудничает с преступными режимами, ну оно всегда так было. Но лучше б пошли на принцип и послали Роскомнадзор нахер.
x_signal 24 декабря 2018 | 15:56
dmitri_m: они не могут послать, потому что у них есть представительство в России и с ним возникнут проблемы.