Петербургские единороссы внесли проект, позволяющий судьям и прокурорам вне очереди зачислять детей в школы

В Санкт-Петербурге единороссы внесли в городской парламент федеральный законопроект, который позволит судьям, прокурорам и следователям вне очереди зачислять детей в школы. Это делается ради равноправия по отношению к работникам этих ведомств, — сказал «Эху» один из авторов законопроекта депутат Александр Тетердинко.

В Смольном говорят, что в будущем году в Санкт-Петербурге за парты сядут около 60 тысяч первоклассников.