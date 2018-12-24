Петербургские единороссы внесли проект, позволяющий судьям и прокурорам вне очереди зачислять детей в школы
В Санкт-Петербурге единороссы внесли в городской парламент федеральный законопроект, который позволит судьям, прокурорам и следователям вне очереди зачислять детей в школы. Это делается ради равноправия по отношению к работникам этих ведомств, — сказал «Эху» один из авторов законопроекта депутат Александр Тетердинко.
В Смольном говорят, что в будущем году в Санкт-Петербурге за парты сядут около 60 тысяч первоклассников.
Комментарии18
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danko1 24 декабря 2018 | 15:09
В ЕР считают, что если для судей и прокуроров закон и Конституция не существуют, то и их дети должны жить по беззаконию с малых лет привыкать.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 15:50
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testmeter 24 декабря 2018 | 15:17
А почему забыли следаков, вертухаев и мастеров пыточных камер? Палачи - наше всё!
aspid55 24 декабря 2018 | 15:18
забавно это очень.
А увеличить количество месть в школах, чтобы не было очередей для поступления в школы единороссы не могут?
И потом, неужели в Питере правохоронителей кто-то посмел третировать и ущемлять?
Какой директор школы на это осмелится?
Может в лучшие школы их тупых деток не берут, так об этом и скажите.
Правда, если принимать всех тупых в эти школы, то они быстро станут худшими.
bandera 24 декабря 2018 | 15:20
Каста! Высшая каста!
kochar 24 декабря 2018 | 15:34
bandera: Это не каста,в касте есть понятия,а тут бардак.
stratofighter 24 декабря 2018 | 15:42
Расступись, чернь, говно плывет!
А чего стесняться — зачисляйте уж сразу в институт. Вот прямо в семь лет выдавайте студенческий билет, а в восемь диплом об окончании. Красного цвета, ес-сно. И немедленно устраивайте в прокуратуру.
opponent70 24 декабря 2018 | 15:21
Странное понятие о равноправии у правохоронителей...
ltyio 24 декабря 2018 | 16:12
opponent70: Видимо под равноправием имеется в виду, что дети сотрудников МВД и военнослужащих вне очереди идут в детские сады и школы, а у прокурорских и судейских такого права еще не было.
polsan 24 декабря 2018 | 15:22
В Санкт-Петербурге единороссы внесли в городской парламент федеральный законопроект, который позволит судьям, прокурорам и следователям вне очереди зачислять детей в школы.
Получается, что сегодня дети судей, прокуроров и следователей ущемлены в своих правах ?! В это трудно поверить!
nehoroshiy 24 декабря 2018 | 15:30
Очереди в школах - "проехали". Перешли к равноправию в том, что есть
dominator13 24 декабря 2018 | 15:31
А выродки остальных дармоедов мимо?
tetriz 24 декабря 2018 | 15:38
Вилы скоро точно станут дефицитом.
Уже по всей стране народ скупает....
income 24 декабря 2018 | 15:41
А других детей государство "не просило вас рожать" (О.Глацких)
idontbelieve 24 декабря 2018 | 15:44
Только у едросов дети-сплошные волонтеры,юнармейцы , спортсмены и отличники.Только они заслуживают привелегии и другие ништяки ,которые еще остались с совка.Все остальные -в порядке очереди и за нехилую плату.Едросы за 18 золотых путинских лет даже школы сделали дефицитом,вслед за детсадиками.
bugbugbug 24 декабря 2018 | 15:46
Есть несколько категорий граждан, дети которых имеют право на внеочередное зачисление в школы:
сотрудники Министерства внутренних дел РФ;
умершие или погибшие работники полиции от увечий или иных повреждений здоровья при условии, что травмы были получены в ходе выполнения ими служебных обязанностей;
сотрудники МВД России, умершие в связи полученного во время прохождения соответствующей службы того или иного заболевания;
уволенные вследствие полученных травм (или умершие в течение 1 года после увольнения) работники МВД при условии, что повреждения они получили в период работы, после чего исключается прохождение службы в органах;
сотрудники полиции, дети которых находятся или находились на их иждивении;
работники соответствующих органов, получившие специальные звания;
военнослужащие (пенсионеры, инвалиды), в том числе по контракту;
иные категории граждан в соответствии с действующим законодательством.
Сюда следует относить также работников, приравненных к сотрудникам МВД Российской Федерации, это:
органы уголовно-исполнительной системы;
Федеральная противопожарная служба;
ФС, осуществляющая контроль за оборотом наркотических и психотропных веществ;
таможенные органы РФ.
bugbugbug 24 декабря 2018 | 15:50
"Это делается ради равноправия по отношению к работникам этих ведомств".
У нас в стране уже давно равноправие ведомств, а не равноправие граждан.
s011ma 24 декабря 2018 | 15:58
А что Лондон на это ответил? Ведь не в наши же школы они детей своих будут зачислять...