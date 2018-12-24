Власти Москвы обещают заняться вопросом парковки возле городских больниц

Сергей Собянин написал в Твиттере, что стоянки будут организованы при наличии возможности. Он напомнил, что уже организована парковка на территории Морозовской больницы.

Там могут стоять машины сопровождающих пациентов при плановой госпитализации и выписке, а также автомобили инвалидов.