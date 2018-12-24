Власти Москвы обещают заняться вопросом парковки возле городских больниц
Сергей Собянин написал в Твиттере, что стоянки будут организованы при наличии возможности. Он напомнил, что уже организована парковка на территории Морозовской больницы.
Там могут стоять машины сопровождающих пациентов при плановой госпитализации и выписке, а также автомобили инвалидов.
Комментарии5
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galina_683 24 декабря 2018 | 15:13
Машины ожидающих, инвалидов...Ну тут хоть честно признали, что машин у сотрудников больницы быть не может по определению, зарплаты не позволяют.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 15:51
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kochar 24 декабря 2018 | 15:32
Изображает слезу,а сам Москву превращает кошмар для автомобилистов.
Есть всего лишь один единственный вариант обуздать негодяев.
Посадить их на обычные лады и за 380 руб в час пусть паркуются и воруются .
polsan 24 декабря 2018 | 15:43
Цены на парковки возле больниц будут доступными или нет в новости это не написано!
А это очень ведь важно!
sergeev67 24 декабря 2018 | 16:04
Городских больниц... А районных? Поликлиник, диагностических центров? Пофигу!
3 парковочных места для инвалидов. Остальные пусть на костылях от метро добираются.