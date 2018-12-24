Матвиенко: Россия должна принять зеркальные меры в отношении работающих на территории РФ британских СМИ
Россия должна принять зеркальные меры в отношении работающих на российской территории британских СМИ из-за ситуации, которая сложилась вокруг телеканала RT. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:
Матвиенко констатировала, что принимаемые британскими властями решения «зашкаливают по цинизму».
Комментарии17
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danko1 24 декабря 2018 | 15:07
А разве британские СМИ в свободном доступе на нашем ТВ присутствуют?
Как же иностранный агент, итальянка Матвиенко, не любит правду, а любит ложь.
kindman_a 24 декабря 2018 | 15:15
"....должна принять зеркальные меры ..."
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Объясните этой куколке, что Соловьев и РашаТудей - это не СМИ, а что-то другое....
aspid55 24 декабря 2018 | 15:30
kindman_a: Сосуля что-то разбушевалась.
Но с другой стороны должна же и она периодически в новостях появляться.
А что еще она может сделать для этого, кроме как делать глупые заявления?
Ведь все знают, что возглавляемый ею орган имеет нулевое реальное значение.
horseraddish 24 декабря 2018 | 15:17
Для начала неплохо бы создать британский аналог RT на российском канале
tv_victim 24 декабря 2018 | 15:18
Нет, чтобы радоваться, что хоть кто-то еще работает в России.... Интересно, сколько у нее паспортов, если она так старается навредить?
testmeter 24 декабря 2018 | 15:19
Криворожно-зеркальные
aom 24 декабря 2018 | 15:19
Зеркальные меры - это перестать, наконец, врать?
a_buvgrobu 24 декабря 2018 | 15:23
В России - пропаганда, в Европе - свобода слова; в России - коррупция, в Европе - лоббирование интересов; в России - милитаризация и агрессия, в Европе - безопасность; ну и т.д. ...
О чем с ними можно нормально говорить ?
raffal 24 декабря 2018 | 15:42
a_buvgrobu:
А ведь Вы всё верно изложили. Так оно и есть. А разговаривать это они уже с нами не хотят. Так мы изоврались.
Кстати, TV RT свободно в кабеле всех стран Европы, на европейских языках. Телеканала, тем более русскоязычного, BBC в России нет.
И не понятно, что означает понятие "зеркальный ответ". Если нас поймали, что говорится за руку, а нам их ущучить не за что, то придумает за что? Это зеркально? Нет это ЗАзеркально.
ahtung700 24 декабря 2018 | 15:45
raffal: что же ты так изовралось?
raffal 24 декабря 2018 | 15:55
ahtung700:
Вот, и Вы сейчас соврали. И не стоит Вам употреблять немецкий, пытаясь произвести впечатление своими познаниями, сделав ошибку даже в одном слове ;)
Leck mich am Arsch, Arschloch.
Aber, frohe Weihnachten und Tschüß;)
P.S. Щенок ещё мне ТЫкать.
jurmak 24 декабря 2018 | 15:30
Проснулась или....?
kreamssdick 24 декабря 2018 | 15:32
БиБиСи и полстакана.
lager23 24 декабря 2018 | 15:35
Не Валентине рассуждать о цинизме, когда её сынок стал миллиардером..
consts 24 декабря 2018 | 15:37
Вернее, кривозеркальные меры.
prospero123 24 декабря 2018 | 15:50
Согласна с Валентиной Ивановной однозначно.
Отключить канал БиБиСи в российских кабелях. Как можно скорее.
sim202_ 24 декабря 2018 | 15:57
Уже ответили.
Управление активами Дерипаски перешло
к гражданам Великобритании и США.
Эскондэры всё ещё смеются ???