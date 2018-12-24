Матвиенко: Россия должна принять зеркальные меры в отношении работающих на территории РФ британских СМИ

Россия должна принять зеркальные меры в отношении работающих на российской территории британских СМИ из-за ситуации, которая сложилась вокруг телеканала RT. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:

Матвиенко констатировала, что принимаемые британскими властями решения «зашкаливают по цинизму».