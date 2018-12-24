Замглавы МИДа РФ: Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи является частью политического процесса в стране
Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи является частью политического процесса в стране. Об этом заявило агентству РИА Новости замглавы МИДа Михаил Богданов. По его словам, «мы всех поддерживаем, исходим из того, что никто не должен быть изолирован».
Так дипломат прокомментировал информацию агентства Bloomberg о том, что сын Каддафи попросил Москву поддержать его во время президентской кампании.
Комментарии7
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edyunia 24 декабря 2018 | 15:03
А Каддафи-младший знает что договор о поддержке необходимо будет подписать и собственной кровью, или он надеется расписываться только кровью сограждан.
shmuel63 24 декабря 2018 | 15:32
edyunia: Не только сограждан, но и в первую очередь - кровью вагнеровцев. Россия вползает в очередную войну, не закончив ни одну из уже ведущихся - В Сири, Украане, ЦАР, Судане.
kommucap 24 декабря 2018 | 15:49
edyunia: Всю диктатурскую шалупонь вокруг себя собирает. В друзьях ни 1ого нормального человека.
aspid55 24 декабря 2018 | 15:25
Эти тупицы из МИДа даже толком свои мысли высказать не могут.
Человек является участником процесса, но не его частью.
Правильно про них их начальник Лавров сказал: Дебилы, бл ...
А заявление о том, что Россия поддерживает всех вообще идиотское.
putin_itogy 24 декабря 2018 | 15:28
Великий несменяемый путин назначает президентов по всей планете.
В Америке назначил,
в Сирии назначил,
теперь в Ливии назначит.
Великий и ужасный Цахес, Его сапоги подпирают Вселенную!
realtor_igor 24 декабря 2018 | 15:34
Дядя Миша, ты - дурак?
prospero123 24 декабря 2018 | 15:59
Ну да, ну да. Россия не принимает никакого участия в выборах за рубежом, ага.
Спасибо, сын Каддафи, что ещё раз выпятил русское "неучастие".
Но тут смешно другое.
Россия, по традиции, идущей ещё из 19 века, и особенно развившейся в веке ХХ-м, все лезет в страны где нефть. Как Гитлер в 30-х - 40-х годах прошлого века.
Хотя, 19-й век для России прогресс, с ее раннефеодальными экономическими и политическими представлениями.
Опоздала, расиюшка.
Иди, своего законно избранного Асада защищай, чтоб газопроводы по Сирии кто - нибудь не проложил.
А мир уже мимо Сирии трубы тянет, проклятый Израиль нарыл себе на шельфе месторождение Левиафан.
И осталась расиюшка с Сирией, как известная старуха с разбитым ею же корытом.