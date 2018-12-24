Замглавы МИДа РФ: Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи является частью политического процесса в стране

Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи является частью политического процесса в стране. Об этом заявило агентству РИА Новости замглавы МИДа Михаил Богданов. По его словам, «мы всех поддерживаем, исходим из того, что никто не должен быть изолирован».

Так дипломат прокомментировал информацию агентства Bloomberg о том, что сын Каддафи попросил Москву поддержать его во время президентской кампании.