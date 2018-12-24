Савеловский суд Москвы отклонил иск бывшего следователя прокуратуры к главе ФСБ Александру Бортникову
Игорь Степанов обратил внимание на то, что в интервью Российской газете руководитель спецслужбы объяснил репрессии «перегибами в работе на местах». Бывший следователь считает, что Бортников пытался оправдать органы НКВД и переложить ответственность на конкретных исполнителей.
Как пишет газета Коммерсант, Степанов намерен подать апелляцию на решение суда.
Комментарии3
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aspid55 24 декабря 2018 | 15:09
Мотивировка отклонения иска Степанова у Савеловского суда аналогична мотивировке неонациство, которые оправдывают немецких нацистов.
Они тоже говорят, что это не отрицание преступлений, а всего лишь они свое мнение высказывают.
Но вот в Германии за такие высказывания сажают однозначно.
a_111111 24 декабря 2018 | 15:49
Ну ладно Ежов и Берия, но первому главе НКВД, заму Дзержинского и Менжинского в ОГПУ Ягоде точно пора памятник ставить...
s011ma 24 декабря 2018 | 15:55
Я не спрашиваю, какое будет решение по апелляции, я спрашиваю - где Степанов?