Савеловский суд Москвы отклонил иск бывшего следователя прокуратуры к главе ФСБ Александру Бортникову

Игорь Степанов обратил внимание на то, что в интервью Российской газете руководитель спецслужбы объяснил репрессии «перегибами в работе на местах». Бывший следователь считает, что Бортников пытался оправдать органы НКВД и переложить ответственность на конкретных исполнителей.

Как пишет газета Коммерсант, Степанов намерен подать апелляцию на решение суда.