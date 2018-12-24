СКР и Генпрокуратура отказываются возбуждать дела по фактам преследований людей нетрадиционной ориентации в Чечне
Следственный комитет и Генпрокуратура отказываются возбуждать уголовные дела по фактам преследований людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Убийство двух чеченцев, находившихся в «секретной тюрьме» для геев, объяснили нападением на полицейских.
Чеченцы Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов пропали 6 февраля 2017 года. 30 марта они были найдены мертвыми. По официальной версии, их убили при попытке нападения на полицейских. Но из судебно-медицинских заключений и протоколов осмотра тел следует, что мужчины были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок. При этом у погибших отсутствовали какие-либо вещи. Как пишет «Новая газета», имена этих людей назвал в своем заявлении уроженец Пермского края Максим Лапунов. Два года он жил в Чечне, в марте прошлого года его задержали из-за его гомосексуальной ориентации. Две недели он провёл в управлении угрозыска МВД республики, там его били, издевались, принуждая назвать имена чеченцев, с которыми он вступал в близкие отношения. Позже он потребовал возбудить уголовное дело о пытках в «секретной тюрьме». В своем заявлении он и рассказал о двух чеченцах, которые вместе с ним находились в подвале.
Лапунов обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК Александру Бастрыкину. Начали доследственную проверку. Однако чеченские следователи не нашли оснований для возбуждения дела. При этом сам Лапунов получал угрозы. В итоге он вместе с родными покинул Россию.
Комментарии19
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pattrick1 24 декабря 2018 | 15:13
Как пишет «Новая газета», имена этих людей назвал в своем заявлении уроженец Пермского края Максим Лапунов...
Дмитрий Муратов и "Новая газета", на мой взгляд, нарочно выдумывают байки про убийства геев и лесбиянок в Чечне, чтобы развязать третью чеченскую войну.
baba_lera 24 декабря 2018 | 15:27
pattrick1: Глупости пишешь, зачем ее развязывать? Силенок уже нет, Путин ее проиграл и платит дань )) Он у вас еще много чего проиграет ))
luger_max_otto 24 декабря 2018 | 15:28
Взгляд у него, надо же. Не у него, а у его кураторов. Небось по мнению кураторов бились о сапог конвоира до полного летального исхода.
stratofighter 24 декабря 2018 | 15:33
pattrick1: Что случилось, говнюк? Ты же сам каждый день призываешь убивать геев, либералов, евреев, недовольных Путиным и т.д. — что, концепция поменялась? Когда всплыли реальные трупы, ты никак застеснялся? ОК, пусть так. Радует, что ты в душе понимаешь, что убивать невиновных людей — это подлость. Может, в тебе вдруг совесть проснулась, и ты теперь еще скажешь, что и украинцев не следовало истреблять?! Ну это вряд ли, конечно.
pattrick1 24 декабря 2018 | 15:37
stratofighter:
Я подбивая убивать геев и либералов? Ересь жидовствующих, никого я ни к чему не призывал.
aspid55 24 декабря 2018 | 15:37
pattrick1: Геи в тюрьме напали на чеченских полицаев и пытались всех их изнасиловать.А некоторых даже успели изнасиловать.
Что и было установлено следствием . Так что была самооборона путем выстрела в затылок.
Да, жаловаться Бастрыкину и генералу полиции Москальковой..., можно было еще к Рамзану обратиться.
Он тоже известный правозащитник.
sim202_ 24 декабря 2018 | 15:14
Если российские наёмники убивают "по закону",
"защищая бизнес-интересы", то почему вертухаям нельзя?
Лихие 90-е, говорите ???
arc1000i 24 декабря 2018 | 16:11
sim202_: Вы можете привести цитату Путина, где он говорит про наёмников. убивающих по закону? Он этого не говорил, вообще-то.
croaker 24 декабря 2018 | 15:25
Чечня это не Россия, и не Путин там хозяин.
aspid55 24 декабря 2018 | 15:42
croaker: Ну это как посмотреть.
Некоторые историки вот считают, что Золотая Орда это Россия.
Хотя хозяином там был Батый, а А. Невский ползал там на брюхе.
Но настоящие патриоты говорят, что как минимум это был симбиоз и ни о какой дани Орде говорить нельзя.
Была просто компенсация за ущерб Орде от русских.
tv_victim 24 декабря 2018 | 15:31
Чеченские следователи, чеченский суд... Как вообще можно ставить эти слова в одном предложении?
consts 24 декабря 2018 | 15:35
tv_victim: Только так и можно. Потому что это не следователи и суд, а "чеченские следователи" и "чеченский суд"
vvbetin 24 декабря 2018 | 15:33
в Чечне петухов НЕТ!!! там только мужчины .. петухи в Москве... в Питере .. и ходят парадами перед правозащитниками и госдепом . гордясь что трахают мужчин
oleg_andreevich 24 декабря 2018 | 15:41
vvbetin: посмотрите российскую статистику трендов Гугл по запросу "гей порно":
Чечня - 79
Ингушетия - 74
...
Москва - 47
Кто же те мужчины в Чечне, что набирают в поисковике эти миллионы запросов гей порно?
supostat 24 декабря 2018 | 15:54
vvbetin: Не уверен. Судя по тому, как по-рабски складываются отношения между населением и царьками - там петухи все, кто не у власти.
oleg_andreevich 24 декабря 2018 | 15:37
Все авторитарные режимы ХХ века были гомофобными.
edward_sakash 24 декабря 2018 | 15:38
массовые расстрелы геев в Чечне - не основание для возбуждения уголовного дела?
supostat 24 декабря 2018 | 15:43
Разве можно эту страну называть родиной? Страна, которая пытается сломать своих граждан об колено, не может быть родиной, и её невозможно предать. Это именно наша родина предает своих граждан, а не наоборот. Какая же мерзость, тьфу.
mitja_76 24 декабря 2018 | 15:53
Неудивительно.
Против чеченцев переть и так-то охотников нет, а тут, получается, одновременно еще и против антигейской пропаганды, которой нашу страну пичкают уже минимум лет 10... Нашим "патриотам" ведь фиг объяснишь, что гомосексуализм не отменяет российского гражданства...