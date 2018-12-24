СКР и Генпрокуратура отказываются возбуждать дела по фактам преследований людей нетрадиционной ориентации в Чечне

Следственный комитет и Генпрокуратура отказываются возбуждать уголовные дела по фактам преследований людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Убийство двух чеченцев, находившихся в «секретной тюрьме» для геев, объяснили нападением на полицейских.

Чеченцы Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов пропали 6 февраля 2017 года. 30 марта они были найдены мертвыми. По официальной версии, их убили при попытке нападения на полицейских. Но из судебно-медицинских заключений и протоколов осмотра тел следует, что мужчины были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок. При этом у погибших отсутствовали какие-либо вещи. Как пишет «Новая газета», имена этих людей назвал в своем заявлении уроженец Пермского края Максим Лапунов. Два года он жил в Чечне, в марте прошлого года его задержали из-за его гомосексуальной ориентации. Две недели он провёл в управлении угрозыска МВД республики, там его били, издевались, принуждая назвать имена чеченцев, с которыми он вступал в близкие отношения. Позже он потребовал возбудить уголовное дело о пытках в «секретной тюрьме». В своем заявлении он и рассказал о двух чеченцах, которые вместе с ним находились в подвале.

Лапунов обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК Александру Бастрыкину. Начали доследственную проверку. Однако чеченские следователи не нашли оснований для возбуждения дела. При этом сам Лапунов получал угрозы. В итоге он вместе с родными покинул Россию.