Z Архив новостей новости
5 19 6 1549
15:00, 24 декабря 2018

СКР и Генпрокуратура отказываются возбуждать дела по фактам преследований людей нетрадиционной ориентации в Чечне

Следственный комитет и Генпрокуратура отказываются возбуждать уголовные дела по фактам преследований людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Убийство двух чеченцев, находившихся в «секретной тюрьме» для геев, объяснили нападением на полицейских.

Чеченцы Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов пропали 6 февраля 2017 года. 30 марта они были найдены мертвыми. По официальной версии, их убили при попытке нападения на полицейских. Но из судебно-медицинских заключений и протоколов осмотра тел следует, что мужчины были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок. При этом у погибших отсутствовали какие-либо вещи. Как пишет «Новая газета», имена этих людей назвал в своем заявлении уроженец Пермского края Максим Лапунов. Два года он жил в Чечне, в марте прошлого года его задержали из-за его гомосексуальной ориентации. Две недели он провёл в управлении угрозыска МВД республики, там его били, издевались, принуждая назвать имена чеченцев, с которыми он вступал в близкие отношения. Позже он потребовал возбудить уголовное дело о пытках в «секретной тюрьме». В своем заявлении он и рассказал о двух чеченцах, которые вместе с ним находились в подвале.

Лапунов обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК Александру Бастрыкину. Начали доследственную проверку. Однако чеченские следователи не нашли оснований для возбуждения дела. При этом сам Лапунов получал угрозы. В итоге он вместе с родными покинул Россию.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

pattrick1 24 декабря 2018 | 15:13

Как пишет «Новая газета», имена этих людей назвал в своем заявлении уроженец Пермского края Максим Лапунов...

Дмитрий Муратов и "Новая газета", на мой взгляд, нарочно выдумывают байки про убийства геев и лесбиянок в Чечне, чтобы развязать третью чеченскую войну.

baba_lera 24 декабря 2018 | 15:27

pattrick1: Глупости пишешь, зачем ее развязывать? Силенок уже нет, Путин ее проиграл и платит дань )) Он у вас еще много чего проиграет ))

luger_max_otto 24 декабря 2018 | 15:28

Взгляд у него, надо же. Не у него, а у его кураторов. Небось по мнению кураторов бились о сапог конвоира до полного летального исхода.

stratofighter 24 декабря 2018 | 15:33

pattrick1: Что случилось, говнюк? Ты же сам каждый день призываешь убивать геев, либералов, евреев, недовольных Путиным и т.д. — что, концепция поменялась? Когда всплыли реальные трупы, ты никак застеснялся? ОК, пусть так. Радует, что ты в душе понимаешь, что убивать невиновных людей — это подлость. Может, в тебе вдруг совесть проснулась, и ты теперь еще скажешь, что и украинцев не следовало истреблять?! Ну это вряд ли, конечно.

pattrick1 24 декабря 2018 | 15:37

stratofighter:

Я подбивая убивать геев и либералов? Ересь жидовствующих, никого я ни к чему не призывал.

aspid55 24 декабря 2018 | 15:37

pattrick1: Геи в тюрьме напали на чеченских полицаев и пытались всех их изнасиловать.А некоторых даже успели изнасиловать.
Что и было установлено следствием . Так что была самооборона путем выстрела в затылок.

Да, жаловаться Бастрыкину и генералу полиции Москальковой..., можно было еще к Рамзану обратиться.
Он тоже известный правозащитник.

sim202_ 24 декабря 2018 | 15:14

Если российские наёмники убивают "по закону",
"защищая бизнес-интересы", то почему вертухаям нельзя?
Лихие 90-е, говорите ???

arc1000i 24 декабря 2018 | 16:11

sim202_: Вы можете привести цитату Путина, где он говорит про наёмников. убивающих по закону? Он этого не говорил, вообще-то.

(комментарий скрыт)

croaker 24 декабря 2018 | 15:25

Чечня это не Россия, и не Путин там хозяин.

aspid55 24 декабря 2018 | 15:42

croaker: Ну это как посмотреть.
Некоторые историки вот считают, что Золотая Орда это Россия.
Хотя хозяином там был Батый, а А. Невский ползал там на брюхе.
Но настоящие патриоты говорят, что как минимум это был симбиоз и ни о какой дани Орде говорить нельзя.
Была просто компенсация за ущерб Орде от русских.

tv_victim 24 декабря 2018 | 15:31

Чеченские следователи, чеченский суд... Как вообще можно ставить эти слова в одном предложении?

consts 24 декабря 2018 | 15:35

tv_victim: Только так и можно. Потому что это не следователи и суд, а "чеченские следователи" и "чеченский суд"

vvbetin 24 декабря 2018 | 15:33

в Чечне петухов НЕТ!!! там только мужчины .. петухи в Москве... в Питере .. и ходят парадами перед правозащитниками и госдепом . гордясь что трахают мужчин

oleg_andreevich 24 декабря 2018 | 15:41

vvbetin: посмотрите российскую статистику трендов Гугл по запросу "гей порно":
Чечня - 79
Ингушетия - 74
...
Москва - 47

Кто же те мужчины в Чечне, что набирают в поисковике эти миллионы запросов гей порно?

supostat 24 декабря 2018 | 15:54

vvbetin: Не уверен. Судя по тому, как по-рабски складываются отношения между населением и царьками - там петухи все, кто не у власти.

oleg_andreevich 24 декабря 2018 | 15:37

Все авторитарные режимы ХХ века были гомофобными.

edward_sakash 24 декабря 2018 | 15:38

массовые расстрелы геев в Чечне - не основание для возбуждения уголовного дела?

supostat 24 декабря 2018 | 15:43

Разве можно эту страну называть родиной? Страна, которая пытается сломать своих граждан об колено, не может быть родиной, и её невозможно предать. Это именно наша родина предает своих граждан, а не наоборот. Какая же мерзость, тьфу.

mitja_76 24 декабря 2018 | 15:53

Неудивительно.
Против чеченцев переть и так-то охотников нет, а тут, получается, одновременно еще и против антигейской пропаганды, которой нашу страну пичкают уже минимум лет 10... Нашим "патриотам" ведь фиг объяснишь, что гомосексуализм не отменяет российского гражданства...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Ошеров блогер, публицист, политический эксперт (Израиль)

Судороги израильской военной доктрины Вкратце можно сформулировать основной тезис израильской военной доктрины – постоянная агрессия против соседей. Или, говоря другими словами, война без потерь на чужой территории…

5 130 6 6691 23.12
Kизраиль, войны, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 443 6 25192 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Новости

Ходорковский: Евгения Пригожина необходимо допросить в связи с расследованием дела о гибели журналистов в ЦАР Он сказал, что для этого есть все основания…

5 76 6 5065
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 102 6 8016 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 194 6 25639 17.12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Все черты нацизма Причина проста: нам нужно объяснить, почему Украина вдруг превратилась во врага. Объяснить так, чтобы поняли все, даже самые непонятливые. А для наших людей сейчас самое понятное – это Великая Отечественная война…

5 311 6 76743 17.12
Kлавров, рф, украина, нацизм, политика, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 336 6 35673 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 106 6 11459 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Что для вас интереснее на пресс-конференции Путина?
5 57 6 6646 20.12
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 75 6 9197 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 196 6 25307 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 148 6 20810 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Вперёд, в прошлое! Народ не верит в путинскую стабильность и хочет назад, к Брежневу. Как бы ни старались федеральные телеканалы, россиянин всегда голосует рублём…

5 621 6 90813 19.12
Kобщество, история, опросы, политика, мнения
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 54 6 7903 19.12
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события
Новости

В Кремле выразили недовольство тем, что участники недавней пресс-конференции обращались к Путину с разными жалобами По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти люди отняли время у настоящих журналистов и озвучивали непроверенную информацию, фактически клевету…

5 42 6 49593
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 48 6 7294 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события

Популярное за неделю

Новости

Сын Муаммара Каддафи намерен получить поддержку России в качестве нового лидера Ливии Bloomberg: Москва усиливает свое влияние на внутреннюю политику африканской страны…

5 63 6 52554
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 94 6 148554 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 52 6 24048 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 260 6 349616 23.12
Kпутин, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 150 6 105219 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7508395
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3824494

Сегодня в эфире