Лидер сборной России Антон Шипулин обсудит свое будущее с президентом союза биатлонистов Владимиром Драчевым

Перед началом сезона Антон Шипулин подумывал об окончании карьеры, однако затем решил все-таки остаться. Руководство СБР освободило его от отборочных стартов, как занявшего третье место в общем зачете Кубка Мира, однако на лыжню Шипулин так и не вернулся. Он не принял участие в трех первых этапах Кубка Мира, после чего слухи о его уходе возникли снова. В интервью телеканалу Матч ТВ Шипулин опроверг их, сказав, что продолжает подготовку, но пока не чувствует, что может конкурировать с ведущими биатлонистами мира. Президент СБР Владимир Драчев заявил, что непременно обсудит с Антоном сроки его возвращения. Пока же Шипулин поедет в Германию на Рождественскую – гонку – показательный коммерческий старт и выступит вместе с Екатериной Юрловой-Перхт. Ижевскую винтовку он решил пропустить.

Рождественская гонка пройдет в Гельзенкирхене на футбольном стадионе клуба Шальке 29 декабря.