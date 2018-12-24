Исполнять обязанности главы Пентагона с первого января будет Патрик Шэнахан
Об этом объявил Дональд Трамп. Сейчас Шэнахан работает заместителем главы американского военного ведомства. Трамп написал, что он добился многих успехов – как в Пентагоне, так и когда работал в компании Боинг.
Нынешний глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис уходит в отставку из-за разногласий с американским президентом.
Комментарии1
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alaniron 24 декабря 2018 | 14:38
Асад остался, Каддафи возвращается, полный провал политики США.