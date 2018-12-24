Замглавы МИДа РФ: Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи является частью политического процесса в стране
Об этом заявило агентству РИА Новости замглавы МИДа Михаил Богданов. По его словам, «мы всех поддерживаем, исходим из того, что никто не должен быть изолирован». Так дипломат прокомментировал информацию агентства Bloomberg о том, что сын Каддафи попросил Москву поддержать его во время президентской кампании.
Комментарии3
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tv_victim 24 декабря 2018 | 14:36
Поддерживать разную погань - маниакальная страсть Кремля.... Думаю, отстегнут все бабосы, наваренные от грабежа пенсов. Если не больше.
pattrick1 24 декабря 2018 | 14:40
tv_victim:
А поддерживать проституирущих украинцев лучше? Поехали тогда Порошенко и Кличко в Вашингтон, за разрешением баллотироваться на пост президента бывшей УССР.
vilingrad 24 декабря 2018 | 14:37
Охране убитого сына иметь штыковые лопатки...без черенков!