Кремль рекомендует регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах
Кремль рекомендует регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах. Они будут реагировать на жалобы жителей, а также взаимодействовать с местными блогерами и продвигать в интернете региональную повестку.
Прежде всего, наладить такую работу, — пишут РБК, — должны регионы, где в следующем году пройдут выборы.
Комментарии3
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kindman_a 24 декабря 2018 | 14:36
При каждом губернаторе есть есть целая орава дармоедов из пресс-служб и служб по связям с общественностью.
Вместо сокращения штатов бездельников - опять растим армию нахлебников и трутней?!
danko1 24 декабря 2018 | 14:36
Это является уже нарушением закона о выборах, т.к. агитация до объявления дня голосования, к тому же за гос. счет.
На всё идут, чтобы власть удержать.
pepetz 24 декабря 2018 | 14:42
Щас все местные мажоры напряглись