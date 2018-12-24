Кремль рекомендует регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах. Они будут реагировать на жалобы жителей, а также взаимодействовать с местными блогерами и продвигать в интернете региональную повестку.

Прежде всего, наладить такую работу, — пишут РБК, — должны регионы, где в следующем году пройдут выборы.