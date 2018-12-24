Россияне назвали главное событие года
Россияне назвали главное событие года. Согласно опросу «Левада-центра» это сразу два происшествия, — строительство Керченского моста и повышение пенсионного возраста. Об этом «Эху» рассказала социолог организации Карина Пипия.
Карина Пипия добавила, что не последние строчки в списке также заняли события из украинской повестки дня, несмотря на снижение интереса к этой стране.
Комментарии4
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bozman_xl 24 декабря 2018 | 14:23
А вот Путин считает главным событием года собственное избрание президентом России (см. пресс-конференцию 20 дек).
Народ с ним не согласен, так вот получается!
И поделом!
dataan 24 декабря 2018 | 14:32
А чего ж Эхо не пишет про то как украинские военнослужащие разгромили базу отдыха, располагающуюся на границе с Крымом.
Клинцевич славно прокомментировал: "И девочек заказали, чтобы не страшно было, и телевизоры разбили — в общем, готовились к "войне", как могли."
:))))))))))))))))))))))
paron 24 декабря 2018 | 14:30
Главное событие года -это путинское ограбление пенсионеров.
rampa 24 декабря 2018 | 14:31
жаль только, что все эти главные события негативно сказываются на жизни людей