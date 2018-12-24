Сотовые операторы начали пересматривать тарифы из-за повышения НДС
Сотовые операторы начали пересматривать тарифы из-за повышения НДС, — пишет сегодняшний Коммерсант.
По словам экспертов, окончательно операторы заложат компенсацию НДС в новых тарифах, о которых будет объявлено в первом квартале 2019-го года.
Комментарии1
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polsan 24 декабря 2018 | 14:31
Сотовые операторы начали пересматривать тарифы из-за повышения НДС.
Если другие поставщики услуг не сообщают о грядущем повышении цен, это вовсе не значит, что они этого не сделают! Повышение НДС, потянет за собой все цены! Это ударит по карманам бедных больше чем пенсионная реформа!