Сотовые операторы начали пересматривать тарифы из-за повышения НДС, — пишет сегодняшний Коммерсант.

По словам экспертов, окончательно операторы заложат компенсацию НДС в новых тарифах, о которых будет объявлено в первом квартале 2019-го года.