Жаров: Роскомнадзор не тратил 20 миллиардов на разработку новой системы блокировки приложений, включая «Телеграм»

Роскомнадзор не тратил 20 миллиардов рублей на разработку новой системы блокировки приложений, включая «Телеграм», заявил ТАСС глава ведомства Александр Жаров. При этом он подтвердил, что Роскомнадзор продолжает совершенствовать систему блокировок, в том числе, точечных. Это может потребоваться в чрезвычайной ситуации, добавил Жаров.

Глава Роскомнадзора также заверил, что российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети. При этом Жаров поддерживает законопроект об автономном Рунете, который предложили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.