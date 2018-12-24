Мосгорсуд отложил решение по иску Олимпийского комитета России к бобслеисту Александру Зубкову

Жюри взяло паузу на изучение аспектов дела.

Представители ОКР просили отменить решение Мосгорсуда, который постановил считать недействительным на территории России вердикт спортивного арбитража в Лозанне. CAS признал Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, но смягчил наказание которое вынесла комиссия Дениса Освальда, пожизненно дисквалифицировавшая спортсмена. Дисквалификацию распространили только на игры в Пхенчхане, но результаты аннулировали, а две золотые медали Игр в Сочи обязали вернуть. Мосгорсуд эти санкции отменил, что вызвало гнев Международного олимпийского комитета, поэтому ОКР немедленно оспорил это решение. На сегодняшнем заседании представители комитета выразили недоверие решению суда, ссылаясь ан мотивировку и заявили, что на него оказывалось давление. Истцы попросили отправить дело в Верховный суд, но в этом им было отказано, равно как и вотводе всего состава суда. Тперь дело откладывается для дополнительного изучения материалов.

О своем решении по делу бобслеиста Александра Зубкова Мосгорсуд объявит 11 января.