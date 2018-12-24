Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи ищет политической и финансовой поддержки со стороны России
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам ищет политической и финансовой поддержки со стороны России, сообщает агентство Bloomberg. В будущем году в Ливии могут состояться президентские выборы и сын Каддафи хочет в них участвовать. По данным Bloomberg, в начале декабря представитель Каддафи встречался с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым им передал ему письмо для президента Путина. В российском МИДе эту информацию комментировать отказались.
Каддафи-младший недавно вышел из тюрьмы по амнистии. С 2011 года его разыскивает международный уголовный суд.
Комментарии11
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kreamssdick 24 декабря 2018 | 14:12
Сын лейтенанта Шмидта.
luger_max_otto 24 декабря 2018 | 14:18
Джамахеров и в Африке отджамахерили... Теперь побираются наследники джамахеровы.
kindman_a 24 декабря 2018 | 14:21
Ищет - найдет, фуй ли не помочь сиротинушке....
edyatel 24 декабря 2018 | 14:38
kreamssdick: Надо помочь ему создать армию мстителей за своего отца.
kreamssdick 24 декабря 2018 | 14:53
edyatel: В Ростове на Дону создаст.
astet 24 декабря 2018 | 14:13
Путин,
надо помочь родной душе -
такому же вурдалаку, как и ты!
В конце концов
именно для поддержки такого дерьма
ты и отобрал у россиян пенсии и повысил НДС!!!
edyatel 24 декабря 2018 | 14:40
astet: Надо помочь ему создать армию мстителей за своего отца.
ansh 24 декабря 2018 | 14:14
Путинсты охренели - душегуб Сейф Каддафи имеет право, по их мнению, участвовать в выборах!
В тоже время путинисты не допускают до выборов у себя в стране человека по липовым делам о хищениях!
abidas 24 декабря 2018 | 14:18
Сыну Бокассы, приготовиться !
anemon 24 декабря 2018 | 14:23
И ведь поддержит, и поможет! У нас не спросит.
edyatel 24 декабря 2018 | 14:42
anemon: А кто вы такие, чтобы у вас спрашивать?