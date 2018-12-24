Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи ищет политической и финансовой поддержки со стороны России

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам ищет политической и финансовой поддержки со стороны России, сообщает агентство Bloomberg. В будущем году в Ливии могут состояться президентские выборы и сын Каддафи хочет в них участвовать. По данным Bloomberg, в начале декабря представитель Каддафи встречался с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым им передал ему письмо для президента Путина. В российском МИДе эту информацию комментировать отказались.

Каддафи-младший недавно вышел из тюрьмы по амнистии. С 2011 года его разыскивает международный уголовный суд.