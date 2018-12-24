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14:00, 24 декабря 2018

Бывший следователь проиграл суд главе ФСБ

Поводом для иска стало интервью Александра Бортникова «Российской газете», в котором он объяснил сталинские репрессии «перегибами на местах».

Бывший следователь прокуратуры Игорь Степанов потребовал у «Российской газеты» либо представить доказательства заявлений Бортникова о репрессиях, либо опубликовать опровержение. Издание отказало, после чего мужчина подал иск в Савеловский районный суд Москвы. В заявлении Степанов потребовал опубликовать его мнение о массовых репрессиях в «Российской газете» том же объеме, который занимало интервью с Бортниковым. По мнению бывшего следователя, своими заявлениями глава ФСБ пытался оправдать органы НКВД и переложить ответственность на конкретных исполнителей. Сам Степанов в подтверждение своей позиции предоставил документы о своих репрессированных родных – по меньшей мере 20 человек из его семьи были сосланы или расстреляны в годы репрессий.

Как пишет «Коммерсант», суд поддержал представителей «Российской газеты», которые назвали слова Бортникова о репрессиях его личным мнением и апеллировали к 29 статье Конституции о свободе мысли и слова. Степанов заявил, что будет обжаловать решение суда.

Интервью главы ФСБ вышло в «Российской газете» в декабре прошлого года. Слова Бортникова о «перегибах на местах» тогда раскритиковали многие правозащитники и журналисты.

Комментарии

6

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yralez 24 декабря 2018 | 14:12

Бывший, значит уже не их.

aspid55 24 декабря 2018 | 15:02

yralez: суд поддержал представителей «Российской газеты», которые назвали слова Бортникова о репрессиях его личным мнением и апеллировали к 29 статье Конституции о свободе мысли и слова.
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Так можно оправдать любую ложь. И клевету тоже.
Я, мол, не лгал и клеветал, а просто высказывал свое мнение.
Неонацисты, которые оправдывают гитлеровцев, тоже заявляют, что всего лишь высказывают свое мнение, что не было ни концлагерей, не газовых камер, ни убийства миллионов.
И чем от них отличаются российские их коллеги?

delovoy_podolsk 24 декабря 2018 | 14:18

Характер мышления чекиста налицо. Людей не много ни мало расстреливали, сажали на 25 лет, а он это называет беспристрастным словом - "перегибы". Есть ещё их чекистское излюбленное выраженьице: "Лес рубят - щепки летят". Так во всём. Люди для них щепки, приказы о расстрелах тысяч безвинных людей - перегибы. Люди у чекистов щепки, у генералов во время войны пехотинцы - спички. Высокого полёта мышления у этих живодёров! Чужая жизнь - полушка, своя шейка - копейка... Да, вот и не копейка. По последним данным они свою житуху дорого ценят.

marsianka_ 24 декабря 2018 | 14:21

Слон и моська. Россия, 21 век

cimirse37 24 декабря 2018 | 15:05

А я верю, что были с репрессиями перегибы на местах . У нас ведь в России "заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибет". Тоже самое было и с коллективизацией.

yuriykyvich 24 декабря 2018 | 15:56

По-поводу "личного мнения". Гражданин Бортников может иметь любой "личное мнение", безусловно это его Право, но вот для Директора ФСБ, оправдание массовых репрессий "пергибами на местах", это уже Позиция.
Рекоменду всем прочитать его интевью. Там, в частности, он утверждает что перед началом ВОВ Советское руководство (Сталин) больше опасались нападеия США и Англии, чем Германии.
Вопрос, кого он считает за ИДИОТОВ?
1. Сталина, который боялся что США на него нападут
2. Читателей "Российской Газеты", что безусловно имеет место, так как читают ее в соновном депутаты и прочие "Государевы люди"
Хотя, скорее всего, высказывание о "боязни" Сталиным нападения США и Англии на СССР, вызваны "текущим политическим моментом". Ведь они Враги N1 для совремнной России.

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