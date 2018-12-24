Бывший следователь проиграл суд главе ФСБ

Поводом для иска стало интервью Александра Бортникова «Российской газете», в котором он объяснил сталинские репрессии «перегибами на местах».

Бывший следователь прокуратуры Игорь Степанов потребовал у «Российской газеты» либо представить доказательства заявлений Бортникова о репрессиях, либо опубликовать опровержение. Издание отказало, после чего мужчина подал иск в Савеловский районный суд Москвы. В заявлении Степанов потребовал опубликовать его мнение о массовых репрессиях в «Российской газете» том же объеме, который занимало интервью с Бортниковым. По мнению бывшего следователя, своими заявлениями глава ФСБ пытался оправдать органы НКВД и переложить ответственность на конкретных исполнителей. Сам Степанов в подтверждение своей позиции предоставил документы о своих репрессированных родных – по меньшей мере 20 человек из его семьи были сосланы или расстреляны в годы репрессий.

Как пишет «Коммерсант», суд поддержал представителей «Российской газеты», которые назвали слова Бортникова о репрессиях его личным мнением и апеллировали к 29 статье Конституции о свободе мысли и слова. Степанов заявил, что будет обжаловать решение суда.

Интервью главы ФСБ вышло в «Российской газете» в декабре прошлого года. Слова Бортникова о «перегибах на местах» тогда раскритиковали многие правозащитники и журналисты.