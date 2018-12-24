Расследователи опубликуют новые данные о гибели российских журналистов в ЦАР в начале следующего года
Расследователи опубликуют новые данные о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике в начале следующего года, — пообещал Михаил Ходорковский. В интервью Медузе он сказал, что в связи с расследованием дела необходимо допросить предпринимателя Евгения Пригожина.
Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике 31 июля. Они приехали в страну для съёмок фильма о деятельности ЧВК «Вагнера» в рамках совместного проекта с Центром управления расследованиями Ходорковского. Пригожина в СМИ называют человеком, контролирующим деятельность частных военных кампаний, в том числе, в Центральноафриканской Республике.
Российских журналистов убили местные банды. Впрочем, эти сведения еще не подтверждены, — заявил на пресс-конференции президент Путин.
Путин подчеркнул, что это дело у него на личном контроле.
Комментарии5
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luger_max_otto 24 декабря 2018 | 14:16
Думаю, будут уточнения и новые доказательства вины бандитов Пригожина.
kit07_12 24 декабря 2018 | 14:19
luger_max_otto: Главный расследователь у Ходора убийства журнализдов это Петя Питарок Верзилов, запомнившийся оргиями в музее и запихиванием мороженых куриц в причинные места.
Расследование он ведет видимо с больничной койки в немецкой клинике, отравленный - конечно, Пригожиным-Путиным, сам бы он ни в жисть - опиатами, скорее всего, грибами, которыми наркоманят некоторые несознательные личности... но наш Петя не из таких.
Так что ждем, надеемся и верим. На арене гений сыска П. Верзилов.
kit07_12 24 декабря 2018 | 14:26
Надеюсь, расследование ответит таки на главный вопрос этого дела - за каким чертом журнализдов понесло ночью, с отклонением от маршрута, по опасной дороге, несмотря на предостережения местных полицаев. И почему об этом журнализды не сообщили в ЦУР Ходорковского. Может, потому что ЦУР их туда и послал, в эту поездку?)))
Чтобы не отвечать на этот главный вопрос - как и зачем журнализды оказались там, где оказались, и при этом ЦУР МБХ ну совершенно не в курсе - сторонниками МБХ запускается мулька о том, что журанлиздов якобы убили вовсе не там, что их якобы привезли на место уже мертвыми, поэтому их морды не обглодали хищные звери, и прочая пурга..:
ivar1964 24 декабря 2018 | 14:18
//Путин подчеркнул, что это дело у него на личном контроле.//
Это означает, что Путин контролирует, чтобы ничего не всплыло.
vanadium_v 24 декабря 2018 | 14:27
Ходор типа не при делах???
Конченый пассажир, этот Ходор, будучи мелочным человеком, игнорирующим безопасность жизни и здоровья «сотрудников», отказался обеспечить журналистов подготовленной к африканскому «беспределу» охраной. Для наглого олигарха это – вообще не деньги, но они смогли бы уберечь людей от трагедии.
Вызывает вопросы и нежелание Михаила Ходорковского предоставить корреспондентам аккредитацию на работу в ЦАР – тогда бы журналисты имели возможность получать оперативные сводки и быть в курсе всего творящегося в полудикой африканской стране. Вместо этого экономных олигарх в буквальном смысле бросил людей на произвол судьбы и верное самоубийство: 80% территории ЦАР неподконтрольны правительству – люди воюют друг с другом за корку хлеба, боевики контролируют незаконный вывоз и добычу алмазов, пропадают иностранцы и представители общественных организаций.