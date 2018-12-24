Расследователи опубликуют новые данные о гибели российских журналистов в ЦАР в начале следующего года

Расследователи опубликуют новые данные о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике в начале следующего года, — пообещал Михаил Ходорковский. В интервью Медузе он сказал, что в связи с расследованием дела необходимо допросить предпринимателя Евгения Пригожина.

Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике 31 июля. Они приехали в страну для съёмок фильма о деятельности ЧВК «Вагнера» в рамках совместного проекта с Центром управления расследованиями Ходорковского. Пригожина в СМИ называют человеком, контролирующим деятельность частных военных кампаний, в том числе, в Центральноафриканской Республике.

Российских журналистов убили местные банды. Впрочем, эти сведения еще не подтверждены, — заявил на пресс-конференции президент Путин.

Путин подчеркнул, что это дело у него на личном контроле.