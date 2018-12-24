Замглавы администрации города Клинцы уволилась после скандала с отправкой детей чиновников в Турцию

Путёвки предназначались тяжелобольным и малоимущим детям.

Своего поста лишилась чиновница, которая в администрации города Брянской области отвечала за социальные вопросы. В том числе Людмила Лубская занималась отправкой детей на бесплатный отдых в Турцию. За счёт Международного благотворительного фонда имени Андрея Карлова. Российского посла, убитого в Турции. Путёвок в ДемрЕ было всего 50, за них по сообщениям брянских СМИ шла отчаянная борьба, чуть ли не драка. Ехать должны были дети-инвалиды и школьники из малоимущих семей. Однако чиновники всё решили по— другому. В Турцию отправились их дети, дети силовиков и местных депутатов. Когда это выяснилось, разразился скандал. Чиновников обвинили в том, что у инвалидов и детей из малообеспеченных семей Отняли путёвки.

А прокуратура Брянской области провела проверку. Именно после неё замглавы администрации Клинцов и уволилась. Её начальник, мэр города Клинцы Олег Шкуратов заявлял, что путёвки стали поощрением для тех, кто добился успехов в учебе и спорте. И как оказалось это дети местных чиновников и депутатов. В том числе в Турцию отправилась греться на солнышке дочь мэра. Лубская ещё до увольнения сказала, что ничего не видит противозаконного в действиях чиновников.

С ней согласился и её начальник Шкуратов.

Вдова посла Карлова вступилась между тем за детей чиновников, съездивших в Турцию. По её словам, которые приводит издание Брянские новости, при отборе участников поездки речь о больных детях не шла. К тому же они бы не выдержали переезд и перелёт. По словам Марины Карловой, это был общественно-политический проект.

Скандал не остался без внимания детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Она заявила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка обратился в Следственный комитет и к губернатору Брянской области, а также пообещала тщательно проверить всю информацию на этот счет.

Брянский губернатор Александр Богомаз пообещал наказать чиновников. Он назвал их поведение недопустимым. В интервью радиостанции «Говорит Москва» губернатор подтвердил, что поездку действительно оплатил фонд имени Андрея Карлова.

Ситуация с фондом имени Карлова абсолютно законная, — считает директор детского благотворительного фонда Детские сердца Катя Бермант. По ее словам все проблемы в том, что в названии есть слово «благотворительный», которого там быть не должно.

Катя Бермант добавила, что в русской традиции и литературе есть множество случаев, когда чиновники воспринимают подобные фонды как свой карман. С этой ситуацией сделать ничего нельзя, — уверена благотворитель.