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Эксклюзив Эха 14:00, 24 декабря 2018

Замглавы администрации города Клинцы уволилась после скандала с отправкой детей чиновников в Турцию

Путёвки предназначались тяжелобольным и малоимущим детям.

Своего поста лишилась чиновница, которая в администрации города Брянской области отвечала за социальные вопросы. В том числе Людмила Лубская занималась отправкой детей на бесплатный отдых в Турцию. За счёт Международного благотворительного фонда имени Андрея Карлова. Российского посла, убитого в Турции. Путёвок в ДемрЕ было всего 50, за них по сообщениям брянских СМИ шла отчаянная борьба, чуть ли не драка. Ехать должны были дети-инвалиды и школьники из малоимущих семей. Однако чиновники всё решили по— другому. В Турцию отправились их дети, дети силовиков и местных депутатов. Когда это выяснилось, разразился скандал. Чиновников обвинили в том, что у инвалидов и детей из малообеспеченных семей Отняли путёвки.

А прокуратура Брянской области провела проверку. Именно после неё замглавы администрации Клинцов и уволилась. Её начальник, мэр города Клинцы Олег Шкуратов заявлял, что путёвки стали поощрением для тех, кто добился успехов в учебе и спорте. И как оказалось это дети местных чиновников и депутатов. В том числе в Турцию отправилась греться на солнышке дочь мэра. Лубская ещё до увольнения сказала, что ничего не видит противозаконного в действиях чиновников.

С ней согласился и её начальник Шкуратов.

Вдова посла Карлова вступилась между тем за детей чиновников, съездивших в Турцию. По её словам, которые приводит издание Брянские новости, при отборе участников поездки речь о больных детях не шла. К тому же они бы не выдержали переезд и перелёт. По словам Марины Карловой, это был общественно-политический проект.

Скандал не остался без внимания детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Она заявила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка обратился в Следственный комитет и к губернатору Брянской области, а также пообещала тщательно проверить всю информацию на этот счет.

Брянский губернатор Александр Богомаз пообещал наказать чиновников. Он назвал их поведение недопустимым. В интервью радиостанции «Говорит Москва» губернатор подтвердил, что поездку действительно оплатил фонд имени Андрея Карлова.

Ситуация с фондом имени Карлова абсолютно законная, — считает директор детского благотворительного фонда Детские сердца Катя Бермант. По ее словам все проблемы в том, что в названии есть слово «благотворительный», которого там быть не должно.

Катя Бермант добавила, что в русской традиции и литературе есть множество случаев, когда чиновники воспринимают подобные фонды как свой карман. С этой ситуацией сделать ничего нельзя,  — уверена благотворитель.

Комментарии

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mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 14:06


Интересно, а прочие чиновники, "силовики" и депутаты, пропихнувшие своих детишек по бесплатным путёвкам, понесут какую-нибудь ответственность?

kindman_a 24 декабря 2018 | 14:08

mikhail_spb_:

"...По словам Марины Карловой, это был общественно-политический проект..."
=========================================================================

Специальный проект для толстомордой дочки мэра, заработавшего за год 66 млн. руб на муниципальной службе? :-)))

kreamssdick 24 декабря 2018 | 14:10

kindman_a: Возле памятника Карлову она гораздо более лучше смотрелась бы со своей толстой мордой, чем дети инвалиды и малоимущие.

astet 24 декабря 2018 | 14:18

kreamssdick: а почему только зам?
А где мэр? Он был не в курсе?
Ждём, какую компенсацию
получит зам мэра -
ведь жулики своих не бросают?

permsky_valenok 24 декабря 2018 | 14:22

kindman_a: Ну, чего вы прицепились к физиономии дочки мэра? Ну, ребенок-то причем, а? Цепляйтесь к мэру и иже с ним, слова худого не скажу, как ни назовите это все. Детей-то вы за что?:

kindman_a 24 декабря 2018 | 14:24

permsky_valenok:

Яблочко от яблони недалеко падает - тока начни.
А чё там у Лизы Песковой, а?

permsky_valenok 24 декабря 2018 | 14:33

kindman_a:
Абисню.
1. Лиза Пескова - далековато упала. Мне кажется, что у папы ума гораздо больше. Впрочем, вреда от нее покамест не видно, напротив, каждый раз, как ее блог почитаешь - можно весело поржать.
2. Вы сами лично что знаете о дочери мэрской? Что, со знакомыми общались ее, например, одноклассниками?

permsky_valenok 24 декабря 2018 | 14:27

mikhail_spb_: Ну, а какую? Формально, видимо, предъявить будет нечего, бюджетные деньги как будто не тратились. Разве только вдруг умудрятся доказать, что ребенок конкретного силовика покатил общественно-политически отдыхать за какие-нибудь преференции со стороны папы-силовика. Тогда - может быть.

luger_max_otto 24 декабря 2018 | 14:33

Вообще- то на любом чиновнике столько висит и такого, что до первого допроса он будет только прикидывать, на чем именно прокололся...

permsky_valenok 24 декабря 2018 | 14:35

luger_max_otto: Вы, прежде чем допрашивать, должны для этого иметь повод. В противном случае это вам будет как раз 37 год в СССР.

kreamssdick 24 декабря 2018 | 14:07

Сажать таких надо, а не увольнять. Неужели у силовиков и депутатов нет денег на путевку в Турцию?

galina_683 24 декабря 2018 | 14:24

kreamssdick:
Соцгоспроект и Дар специализируется на уточках
Иннопрактика, Фонд коммуникаций - на виолончелях.
А на чем специализируется фонд папы Пескова Карлова?

nemez1 24 декабря 2018 | 14:10

чиновники и их дети, увы тяжелобольные, полное отсутствие совести, стыда, чувства сострадания, врождённая клептомания.

vedma2017 24 декабря 2018 | 14:14

"Уволилась."...
Скоро всплывет где-нибудь на руководящей должности - говно не тонет.

kindman_a 24 декабря 2018 | 14:19

vedma2017:

Да скорее всего не уволилась, а уже переведена в другую муниципальную лабуду с сохранением оклада.

michael_zagorsk 24 декабря 2018 | 14:17

Мне оччень нравится название фонда, имени Карлова. Это тот, который, ныне Герой РФ? Интересно, за ЧТО? Я могу понять, первые 7 звёзд получили пётчики-полярники за Челюскин. Кто-нибудь может сходу фамилии их назвать? Подскажу, Молоков... далее. И этот фонд... Карлова грохнули люди Эрдогана. За помидоры и СУшку. И это герой? Давайте Небезня сразу, заранее. И почему Чуркина обделили? На боевом посту погиб? АА Громыко не хочу вспоминать.

ly4_sveta 24 декабря 2018 | 14:17

А что же вдова Карлова изовралась про тяжелые
поручения, трудную миссию и прочие патриотические
задания, которые просто не под силу больным и бедным
детям?

galina_683 24 декабря 2018 | 14:19

И на этой волне большие вопросы влзникают к самому фонду.
Какая истинная цель у него ? Отмывание бабла, наркоты ?
Почему этот фонд не помогает российским туристам, которых кидают в Турции туроператоры и люди вынуждены выкручиваться в то время, как, оказывается. под боком целый российский фонд полный бабла?

(комментарий скрыт)

gennomov 24 декабря 2018 | 14:23

Крыс и мародеры во власти и наверняка члены ПЖиВ.

oksana63 24 декабря 2018 | 14:38

А Шкуратов что, когда на выход?

bor_borg 24 декабря 2018 | 14:40

интересно другое.
на какой промежуток времени решила отсутствовать.
они же не пропадают. они же опять через какое-то время появляются.
они неистребимы.
как саранча.

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