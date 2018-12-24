Левада-центр: Большинство россиян считают открытие Крымского моста и пенсионную реформу главными событиями 2018 года
Большинство россиян считают открытие Крымского моста (47%) и пенсионную реформу (46%) главными событиями 2018 года согласно декабрьскому опросу «Левада-центра». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» социолог центра Карина Пипия.
«Согласно декабрьскому опросу «Левада-центра», который был посвящен наиболее важным с точки зрения жителей России событиям уходящего года, первое место разделили открытие Крымского моста и пенсионная реформа. Разница между ними не превышала значения статистической погрешности, поэтому они оба на первом месте», — сказала она.
К.Пипия отметила, что россияне также считают важными выборы президента страны, чемпионат мира по футболу, а также трагедию в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
При этом она подчеркнула, что другие значимые события из социально-политической повестки жизни России, такие как блокировка мессенджеров, судебные процессы, а также голодовка украинского режиссера Олега Сенцова остались без должного внимания со стороны населения. По ее словам, их называло менее 5% респондентов.
Комментарии19
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 13:44
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huyt 24 декабря 2018 | 13:46
vitaly_sm23: Страна обречена потому что духовные скрепы и какой-то мост главнее пенсий и нищеты в целом, в которую вверг узурпировавший власть и сидящий на троне более 19 лет диктатор.
vasyakirin 24 декабря 2018 | 13:50
huyt: Жестко как то трагедию- называть событием...
kapitonovih_37 24 декабря 2018 | 13:58
на сенцова массово насрали с высокой колокольни....значит и на вяликих укров тоже насрали...
ku000ku 24 декабря 2018 | 14:05
huyt: Пенсионной реформой накалили на Керченский мост...боюсь как бы не обвалился...
nick_grinevitsky 24 декабря 2018 | 14:08
huyt:
Да не обращайте внимание на потуги якобы социологов и СМИ, которые выдаютт опросы 1600 чел., выбранных по странной методике, на преобладающие общественные настроения более 100 млн. избирателей. Власть заказала и оплатила - эти отрабатывают... Ведь вбили в головы про 86% и это получится в той или иной степени... А там и следующее: схема формирования нужного несменяемым властимеющим в сознании многих и многих давно отработана.
vezdehod1 24 декабря 2018 | 14:11
Так я не понял...С какой стороны на это посмотреть - это во Благо, или во Зло?
snikkersnepper 24 декабря 2018 | 13:46
"...При этом она подчеркнула, что другие значимые события из социально-политической повестки жизни России, такие как ... голодовка украинского режиссера Олега Сенцова остались без должного внимания со стороны населения. По ее словам, их называло менее 5% респондентов..."
Я РЫДАЛ....
edyunia 24 декабря 2018 | 14:05
snikkersnepper: \\Я РЫДАЛ....\\
А связь между открытием Крымского моста и пенсионной реформой смог уловить?
platonnekafrin 24 декабря 2018 | 13:46
М наличие моста является причиной отсутствия пенсии. Ккотлету и муху не стоит есть отдельно, ведь блюдо президентское.
timber_head 24 декабря 2018 | 13:56
Поскольку "большинство россиян" также абсолютно безграмотны в экономике, как и "большинство советских людей", они просто неспособны оценить последствия и для экономики в целом, и для них лично от поднятия НДС "всего на 2%".
huyt 24 декабря 2018 | 14:01
timber_head: Сотовые опараторы примерно на 10% подникмают тарифы. Всё из-за повышения НДС.
timber_head 24 декабря 2018 | 14:34
huyt: Это все семечки. А вот удар по оборотным средствам производственных предприятий, которых и так не особо много, даст такой эффект... Мало никому не покажется. У экономики есть интересное свойство - она взаимосвязана. Если где-то на что-то поднялась цена, а уж тем более налог, затрагивающий все (а, у нас, насколько я помню, ещё и повышение акцизов на бензин грядет), то приводит это к такой "синергии" - только держись.
yralez 24 декабря 2018 | 13:56
Т.е. расеяне наиболее рады мосту и лишению пенсий.
Трудно будет этому.....из Озера с его командой, в 2019 г. кинуть расеян еще больше.
Но он постарается.
piterrr 24 декабря 2018 | 14:04
Главное событие 2018 года - это выдача российскими ленточными червями питерскому гопнику, вору и убийце лицензии на дальнейшее их обворовывание и их истребление..
cromwel 24 декабря 2018 | 14:06
Насрать мне на этот мост. А вот то что называют реформой пенсионной на самом деле просто грабеж
delovoy_podolsk 24 декабря 2018 | 14:07
Ни одно из так называемых "общественно значимых событий" таковым по-сути не является, поскольку не затрагивает реальной жизни большинства россиян, кроме пенсионной реформы. К примеру, а почему не внесли в список право отъёма частных землевладений у граждан по приказу глав ФСБ и ФСО? Это затрагивает права всех! Не знаю, было это в списке или нет, но повышение НДС так же затрагивает всех. Цены в магазинах растут как на дрожжах. Ущемления прав пользователей в сети Интернет - также затрагивает всех. Таких полускрытых действий в законодательном поле за 2018 год, которые затрагивают все и по-сути являются действительно общественно значимыми событиями многою Но при чём здесь Крымский мост? Много его видели в реальности? Многим он в жизни чего-то дал? Кому-то дал, а у кого-то отнял.
testmeter 24 декабря 2018 | 14:10
Россияне чувствуют связь двух этих событий. Так держатЪ.
Россися вперде!
ly4_sveta 24 декабря 2018 | 14:26
Для Путина выборы самого себя и свой же, выдранный
с «мясом», футбольный праздник, за счёт которого, он,
опять же, имел возможность покрасоваться-попиариться.
А все эти реформы, тридцатимиллионная беднота, погибшие
дети, какие-то мессенджеры, голодовки, аресты, издевательства
над личностью, так, мелочи жизни.