Левада-центр: Большинство россиян считают открытие Крымского моста и пенсионную реформу главными событиями 2018 года

Большинство россиян считают открытие Крымского моста (47%) и пенсионную реформу (46%) главными событиями 2018 года согласно декабрьскому опросу «Левада-центра». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» социолог центра Карина Пипия.

«Согласно декабрьскому опросу «Левада-центра», который был посвящен наиболее важным с точки зрения жителей России событиям уходящего года, первое место разделили открытие Крымского моста и пенсионная реформа. Разница между ними не превышала значения статистической погрешности, поэтому они оба на первом месте», — сказала она.

К.Пипия отметила, что россияне также считают важными выборы президента страны, чемпионат мира по футболу, а также трагедию в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

При этом она подчеркнула, что другие значимые события из социально-политической повестки жизни России, такие как блокировка мессенджеров, судебные процессы, а также голодовка украинского режиссера Олега Сенцова остались без должного внимания со стороны населения. По ее словам, их называло менее 5% респондентов.