Компания Гугл решила не подавать жалобу на штраф в 500 тысяч рублей, который был вынесен Роскомнадзором за отказ подключиться к единому реестру запрещенных в России сайтов. О своих дальнейших действиях в компании пока не говорят.

Срок обжалования штрафа истек 21 декабря, — отмечает Интерфакс.