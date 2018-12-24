Гугл решила не подавать жалобу на штраф в 500 тысяч рублей, который был вынесен Роскомнадзором
Компания Гугл решила не подавать жалобу на штраф в 500 тысяч рублей, который был вынесен Роскомнадзором за отказ подключиться к единому реестру запрещенных в России сайтов. О своих дальнейших действиях в компании пока не говорят.
Срок обжалования штрафа истек 21 декабря, — отмечает Интерфакс.
Комментарии2
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 13:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
grigol331 24 декабря 2018 | 14:00
А зря. Затаскали бы поганый РКН по апеляциям чтобы служба медом не казалась, при этом сами в суд не являлись бы, и так по каждому делу.