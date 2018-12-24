На Международной космической станции проведут операцию по утилизации мусора
По данным источников агентства РИА Новости, в частности будут сброшены 2,5 тонны старых аккумуляторных батарей. Их не удалось заменить вовремя из-за аварии корабля Союз в октябре. До сих пор самой крупной партией груза, которую выбрасывали со станции, был бак с аммиаком массой 640 килограммов.
Комментарии2
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cromwel 24 декабря 2018 | 13:37
Пролетая над подмосковной свалкой вытряхнул ведро с мусором за борт на голову митингующим?
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 13:45
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