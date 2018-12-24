Сын Муаммара Каддафи по некоторым данным просит Москву поддержать его президентскую кампанию
По крайней мере, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. По его данным, российские власти уже провели переговоры с Аифом аль-Исламом. Сын убитого в 2011-ом году ливийского лидера минувшей осенью встречался с заместителем главы российского МИДа Михаилом Богдановым. Он передал ему письмо, адресованное Владимиру Путину.
Комментарии5
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yralez 24 декабря 2018 | 13:44
Все эти мугабэ знают, куда обращаться.
vezdehod1 24 декабря 2018 | 14:08
Нужно помочь, ведь они "одной крови".
gvs 24 декабря 2018 | 13:44
Пусть обращается в Мосгорсуд! Тот с минимальными затратами объявит Каддафи-младшего Президентом Ливии (на территории Российской Федерации). ))))
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 13:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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tag188 24 декабря 2018 | 13:46
В общем, россиянам придется скинуться на поддержку этого замечательного человека.
При этом, мнение самих россиян спрашивать никто не будет.