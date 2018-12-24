Сын Муаммара Каддафи по некоторым данным просит Москву поддержать его президентскую кампанию

По крайней мере, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. По его данным, российские власти уже провели переговоры с Аифом аль-Исламом. Сын убитого в 2011-ом году ливийского лидера минувшей осенью встречался с заместителем главы российского МИДа Михаилом Богдановым. Он передал ему письмо, адресованное Владимиру Путину.