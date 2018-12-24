Расследователи убийства российских журналистов в ЦАР готовятся опубликовать новые сведения о трагедии
Расследователи убийства российских журналистов в ЦАР готовятся опубликовать новые сведения о трагедии. Об этом в интервью «Медузе» сказал предприниматель Михаил Ходорковский.
Михаил Ходорковский подчеркнул, что некоторые добытые сведения нельзя опубликовать сейчас, потому что позже их нельзя будет использовать в суде.
Комментарии1
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