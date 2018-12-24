Савеловский суд Москвы отклонил иск бывшего следователя прокуратуры к главе ФСБ Александру Бортникову
Игорь Степанов обратил внимание на то, что в интервью Российской газете руководитель спецслужбы объяснил репрессии «перегибами в работе на местах». Бывший следователь считает, что Бортников пытался оправдать органы НКВД и переложить ответственность на конкретных исполнителей. Как пишет газета Коммерсант, Степанов намерен подать апелляцию на решение суда.
Комментарии8
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rash 24 декабря 2018 | 13:38
Сколько там миллионов "перегнули" на местах?
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 13:46
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ly4_sveta 24 декабря 2018 | 14:12
rash: Немного, миллионов 50, по меркам кровожадных
и сумасшедших маньяков из ВЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ.
cromwel 24 декабря 2018 | 13:39
Представляю что было бы с судьей если бы он принял этот иск.
a_111111 24 декабря 2018 | 13:54
cromwel: мог бы просить убежище в Эстонии, если успел бы добежать до границы...
a_111111 24 декабря 2018 | 13:44
Ну значит станцию Беломорская открыли? Пора там бюст Генриха Ягоды ставить...
a_111111 24 декабря 2018 | 13:52
a_111111: И, кстати, странно что Ягоду не реабилитировали до сих пор... Ведь Дзержинский и Менжинский осуждены не были. Ягода повинен в репрессиях 18-36 годов. И до 34-го был зампредом ОГПУ... А в 36-ом его убрали как раз за то что саботировал работу по фабрикации дел против всяких Бухариных и Рыковых. С ними и расстреляли...
ly4_sveta 24 декабря 2018 | 14:10
Ну, да, усердие превозмогало рассудок, фанатизм
застил глаза у всех кто наперегонки стремился
выбиться в лидеры по уничтожению собственного
народа, как и в нацисткой Германии, дело не в
Гитлере, а в «перегибах на местах».)))
Главный эфэсбэшник не имеет ни стыда, ни
совести, а цинизм с враньём просто зашкаливают.
Пусть откроет архивы с делами и поднимет документы,
на которых стоят подписи и Сталина, и Молотова, и
прочих убийц с уголовным прошлым, которые истребили
российские народы. Надо набраться безмерной наглости
и бескрайнего нахальства, чтобы вслух провозглашать
такую дурь.