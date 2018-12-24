Мосгорсуд 11 января огласит решение по жалобе Олимпийского комитета России в отношении бобслеиста Александра Зубкова
Сегодня судья объявила перерыв по итогам заседания, на котором стороны заявили свои позиции. Мосгорсуд отказался передавать дело бобслеиста в Верховный суд, на этом настаивал ОКР, считая позицию Мосгорсуда необъективной.
Ранее этот суд принял решение, что Александра Зубкова можно считать олимпийским чемпионом на территории России, несмотря на то, что он был лишен наград по обвинению в употреблении допинга.
Комментарии4
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neyexo 24 декабря 2018 | 13:36
Наверно ОКР пытается возражать?
Что надо подчиниться решению МОК, а судья не согласен?
igorrrpadlowitchs 24 декабря 2018 | 13:53
neyexo: я не прнимаю, почему еще вова , по решению российского суда, не считается олимпийским чемпионом по дзюдо! Не доработали!!!!
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 13:47
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ansh 24 декабря 2018 | 13:48
Путинизм докатился до невиданного - до олимпийского чемпиона по версии Мосгорсуда!