Мосгорсуд 11 января огласит решение по жалобе Олимпийского комитета России в отношении бобслеиста Александра Зубкова

Сегодня судья объявила перерыв по итогам заседания, на котором стороны заявили свои позиции. Мосгорсуд отказался передавать дело бобслеиста в Верховный суд, на этом настаивал ОКР, считая позицию Мосгорсуда необъективной.

Ранее этот суд принял решение, что Александра Зубкова можно считать олимпийским чемпионом на территории России, несмотря на то, что он был лишен наград по обвинению в употреблении допинга.