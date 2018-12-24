Нападающий сборной России Артем Дзюба вошел в сотню лучших футболистов года по версии авторитетного издания Марка

Нападающий сборной России Артем Дзюба вошел в сотню лучших футболистов года по версии авторитетного испанского издания Марка.

Испанская газета будет публиковать список лучших частями. Чтобы интерес к процессу не падал, журналисты называют по десять фамилий от сотого номера к первому. Весьма возможно, что и другие игроки сборной России окажутся в этом рейтинге, но мы узнаем об этом позже. Дзюба попал в последнюю десятку под номером 97. В соседях у него весьма разношерстная публика. Есть и бывший защитник Барселоны ветеран Рафаэль Маркес и игрок заокеанской футбольной лиги Хосеф Мартинес и нападающий Тоттенхема Хон Сон Мын. Дзюба стал одним из лидеров сенсационной сборной России, которая впервые в истории страны вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Артем забил за пять матчей три мяча и отдал одну голевую передачу.

Артем Дзюба стал лучшим игроком России и по версии Российского футбольного союза. Ему удалось опередить Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса.