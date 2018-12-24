Петербургские единороссы внесли проект, позволяющий судьям и прокурорам вне очереди зачислять детей в школы
Петербургские единороссы внесли в городской парламент федеральный законопроект, который позволит судьям, прокурорам и следователям вне очереди зачислять детей в школы. Все это делается ради равноправия по отношению к работникам этих ведомств, рассказал «Эху» один из авторов законопроекта, депутат Александр Тетердинко.
По планам Смольного, в будущем году в Петербурге за парты сядет около шестидесяти тысяч первоклассников.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 13:08
Действительно, детишки всех слуг народа должны всюду пролезать без очереди только ради "равноправия".
И чем больше у слуг народа буде льгот и привилегий, тем они ещё более лучше будут служить Родине и народу, не щадя себя!
huyt 24 декабря 2018 | 13:10
mikhail_spb_: Африканская коррупция.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 13:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
cromwel 24 декабря 2018 | 13:11
Конечно надо помочь детям несчастных прокуроров. Ведь те несмотря на трудности и давление продолжают несмотря не на что вершить правосудие.
dwoq 24 декабря 2018 | 13:11
Ничего себе равноправие. А не слипнется?
gvs 24 декабря 2018 | 13:11
А почему не сразу в Академию наук? )))