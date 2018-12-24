Петербургские единороссы внесли проект, позволяющий судьям и прокурорам вне очереди зачислять детей в школы

Петербургские единороссы внесли в городской парламент федеральный законопроект, который позволит судьям, прокурорам и следователям вне очереди зачислять детей в школы. Все это делается ради равноправия по отношению к работникам этих ведомств, рассказал «Эху» один из авторов законопроекта, депутат Александр Тетердинко.

По планам Смольного, в будущем году в Петербурге за парты сядет около шестидесяти тысяч первоклассников.