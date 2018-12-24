Вдова погибшего посла России в Турции Марина Карлова вступилась за детей брянских чиновников, которые съездили в Турцию от международного благотворительного фонда. Карлова призвала не обращать внимание на статус родителей участников поездки: «вся их вина состоит в том, что они являются сотрудниками администрации». При этом Карлова посетовала на травлю детей, которые, по ее словам, достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба, — сообщает портал Брянские новости.

Дети чиновников из города Клинцы – одаренные ребята, работающие волонтерами. Список делегации был составлен в соответствиями требованиями фонда, — заявил РИА глава администрации Клинцов Александр Морозов. Он подтвердил, что в составе делегации была дочь мэра, которая является спортсменкой и неоднократным победителем областных и муниципальных соревнований. Между тем, брянский губернатор Александр Богомаз пообещал наказать чиновников. Он назвал их поведение недопустимым. Замглавы городской администрации Людмила Лубская уже покинула свой пост.