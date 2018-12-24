Следователи отказались возбуждать уголовное дело о пытках и убийствах силовиками гомосексуалов в Чечне

Об этом пишет Новая газета.

Возбудить уголовное дело требовал житель Пермского края Максим Лапунов. Представитель секс-меньшинств пару лет жил в Чечне, где его в марте прошлого года задержали силовики. Две недели он провёл в управлении угрозыска МВД республики, где его били и над ним издевались, пишет Новая газета. Лапунова принуждали назвать имена чеченцев, с которыми он вступал в близкие отношения. Вместе с ним в подвале были уроженцы Чечни, как выяснилось, двое из них позже были убиты. Якобы при попытке нападения на полицейских. Но судмедэксперты установили: этих людей убили выстрелами в затылок, отмечает издание. Лапунов обратился к омбудсмену Москальковой и главе СК Бастрыкину. Доследственную проверку по его заявлению начали через месяц. Оперативное сопровождение поручили чеченским полицейским. После чего начались угрозы. В итоге гомосексуалу вместе с родными пришлось покинуть Россию. Чеченские полицейские как пишет Новая заткнули рот всем свидетелям по делу о пытках и избиениях геев. В итоге следователь Поливанов отказался возбудить дело. Расследовать убийство двух чеченцев-геев тоже не стали.

Российская ЛГБТ-сеть за последний год помогла выехать из Чечни 114 людям, которые подверглись преследованию со стороны местных властей за сексуальную ориентацию. Нарушения прав геев в Чечне в последние месяцы признали ПАСЕ и ОБСЕ.