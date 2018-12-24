Следователи приступили к изучению материалов по делу о повреждении в космическом корабле Союз. Опрошен космонавт Олег Артемьев. Следователям будут переданы пробы с отверстия, а также образцы противометеоритной защиты. Результаты экспертизы ожидаются к концу декабря. После этого можно будет говорить о природе происхождения этого отверстия, — заявил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Отверстие в Союзе было просверлено внутри корабля, — заявил космонавт Сергей Прокопьев, вернувшийся с МКС. Когда появилась дыра – ответят следственные органы, — добавил Прокопьев.