Организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги 2-го тура голосования по выбору названий для аэропортов
Организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги второго тура голосования по выбору дополнительных названий для аэропортов. В частности, московский Внуково предлагается назвать в честь авиаконструктора Андрея Туполева, а петербургский Пулково – в честь Фёдора Достоевского. Во втором туре приняли участие 690 тысяч человек.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 12:37
Почему не лидирует самое великое имя, которое дорого каждому россиянину, особенно в нынешнее тревожное время?
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 12:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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kindman_a 24 декабря 2018 | 12:42
Не проще ли бы назвать аэропорты именем Вл.Преснякова-младшего или А.Барыкина, которые хоть песни сочинили и пели про аэропорты, а не Достоевского, отсидевшего на уголовной каторге?
danko1 24 декабря 2018 | 12:44
Стоило Тихону заявить только путину о своем желании переименовать аэропорты, так тут же он начал приказ этот выполнять.
Деньги на ветер и путаница с наименованием аэропортов, особенно в Москве, где их много.
Да и оплачивать переименование РПЦ не будет, из бюджета, словно деньги девать некуда, на это деньги выделят.
ivar1964 24 декабря 2018 | 12:41
mikhail_spb_: Носитель имени скромен. Его "верные" уже давно бы переименовали все аэропорты в его имя, но он "постиснивается".
xuato 24 декабря 2018 | 12:57
Путина как великого кормчего народа, несравненного миролюба, и как лидера зачавшего скрепную жизнь в поднебесной РФ.
dyymm 24 декабря 2018 | 13:00
Странно, что нет настоящих героев: ни Маннергейма, ни Колчака, ни Солженицына... Видимо, какая-то недоработка....