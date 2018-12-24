Организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги 2-го тура голосования по выбору названий для аэропортов

Организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги второго тура голосования по выбору дополнительных названий для аэропортов. В частности, московский Внуково предлагается назвать в честь авиаконструктора Андрея Туполева, а петербургский Пулково – в честь Фёдора Достоевского. Во втором туре приняли участие 690 тысяч человек.