Более трех с половиной тысяч сотрудников подмосковной полиции выйдут на дежурство в новогоднюю ночь
Более трех с половиной тысяч сотрудников подмосковной полиции выйдут на дежурство в новогоднюю ночь, чтобы обеспечить порядок в местах проведения массовых мероприятий. В полиции уточнили, что усиленные меры безопасности будут приняты и в рождественскую ночь с 6 на 7 января.
Комментарии3
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 12:39
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tv_victim 24 декабря 2018 | 12:44
Карательная операция.
polikarpich 24 декабря 2018 | 13:04
tv_victim: Опять везде и всюду одни менты и гэбульники будут всю ночь. "Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков...".
А по "ящику" - неизменные Филя Киркоров и Коля Баксов!