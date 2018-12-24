Более трех с половиной тысяч сотрудников подмосковной полиции выйдут на дежурство в новогоднюю ночь, чтобы обеспечить порядок в местах проведения массовых мероприятий. В полиции уточнили, что усиленные меры безопасности будут приняты и в рождественскую ночь с 6 на 7 января.